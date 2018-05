Vụ bạo hành trẻ: Rút giấy phép, chuyển công an điều tra

Sáng 21-5, hai đoạn clip của một người dân sống ở Đà Nẵng được đăng lên mạng xã hội Facebook với nội dung một phụ nữ đè một bé trai cởi trần xuống nền nhà. Người phụ nữ này liên tục đút muỗng cháo vào miệng đứa trẻ. Bé trai này khóc thì bị người phụ nữ tát liên tục vào mặt, lấy khăn bịt miệng bé lại. Người đăng clip ghi rõ địa chỉ cơ sở xảy ra vụ việc.



Phụ huynh phẫn nộ

Đoạn clip được đăng tải đã gây bức xúc cho nhiều người với nhiều bình luận phẫn nộ.

Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định người phụ nữ thực hiện hành vi đánh trẻ trong clip là bà Đinh Thị Hồng, chủ cơ sở giữ trẻ tư thục Mẹ Mười tại địa chỉ 251/32 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Hàng chục người dân và phụ huynh có con gửi tại đây bức xúc kéo đến cơ sở này. Mặc dù cơ sở đã bị đóng cửa, bà chủ bị công an mời lên làm việc nhưng nhiều người vẫn đứng theo dõi. Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Chính Gián cử hai cán bộ và lực lượng thanh niên xung phong đến bảo vệ.

Có con đã bảy tuổi, đi học cấp 1 nhưng ông Võ Văn Ngoan khi biết được thông tin về clip vẫn đến đây. Ông Ngoan cho biết khi con ông chưa biết đi, gia đình đã gửi vào cơ sở này. Sau vài tháng đi học, ông phát hiện cháu bị bầm và tét mắt. Khi ông hỏi chủ cơ sở thì bà Hồng nói do cháu lì và phá quá nên bị như thế.



Cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự tại nhà trẻ khi phụ huynh và người dân kéo đến. Ảnh: HẢI HIẾU

“Tôi không nói được gì, chỉ biết đưa con đi gửi chỗ khác. Nó đánh dã man rứa đó, con tôi lúc đó chưa biết đi mà phá cái gì” - ông Ngoan bức xúc nói.

Ông TNT (60 tuổi) sống gần cơ sở của bà Hồng cho biết khoảng bốn tháng trước, cháu ngoại ông được cha mẹ gửi tại đây. Sau một tháng, mỗi lần đến nhà trẻ bé đều khóc thét, đòi về nhà. Cũng trong thời gian này bé thay đổi tính nết, rất sợ người lớn. “Mỗi lần tôi chở cháu đến nhà trẻ nó đều khóc lớn, đòi về nhà. Tôi không biết tại sao cháu tôi lại có phản ứng như vậy nên đã nói với con tôi là đổi nhà trẻ cho cháu. Sau khi gửi vào trường công, cháu đi học bình thường” - ông T. nói.

Hiện tất cả 14 trẻ gửi tại đây đã được các phụ huynh đón về.

Rút giấy phép cơ sở

Chiều cùng ngày, ông Phạm Đình Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê đã ký báo cáo gửi đến UBND quận Thanh Khê và Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng.

Nội dung báo cáo cho biết cơ sở trên được UBND phường Chính Gián cấp giấy phép hoạt động từ tháng 5-2013, do bà Đinh Thị Hồng làm chủ. Bà Hồng cũng là người trực tiếp đánh trẻ trong clip. Đáng nói, bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non. Hiện UBND phường Chính Gián đang tiến hành rút giấy phép cơ sở này.

Theo báo cáo, các phụ huynh không có ý kiến gì về vụ việc trên. Đồng thời báo cáo cũng khẳng định các cháu gửi tại đây không có tổn thương sức khỏe cũng như tinh thần.

Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa 21-5, sau khi báo chí đưa tin, cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười đã bị cơ quan chức năng đóng cửa. Đồng thời phụ huynh của toàn bộ trẻ gửi tại đây được thông báo đến đưa trẻ về.

Công an đang làm việc với bà Hồng để tiếp tục làm rõ. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở GD&ĐT, UBND quận Thanh Khê gấp rút điều tra làm rõ và có báo cáo trước ngày 23-5.