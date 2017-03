Vụ “Bộ hé cửa, trường xé rào”: Bộ trả lời không rõ, trường nhầm

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 18-9 có bài “Bộ hé cửa, trường xé rào” đề cập Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét tuyển bổ sung 150 chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng hệ ĐH với điểm trúng tuyển là 19,5, thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của ngành này 0,5 điểm.

Ngày 21-9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có công văn xác định Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vi phạm quy chế tuyển sinh vì hạ điểm trúng tuyển. Theo đó, Bộ yêu cầu trường không được triệu tập nhập học đối với số thí sinh trúng tuyển do hạ điểm so với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1; chịu trách nhiệm thông báo cho tất cả thí sinh và giải quyết mọi hậu quả có liên quan do việc thực hiện sai quy định của quy chế; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan và xử lý kỷ luật theo đúng quy định hiện hành.

Bộ trả lời trường không rõ ràng

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM giải thích vụ việc này là do Bộ trả lời không rõ. Nguyên sau khi công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, trường đã có công văn gửi Bộ xin đào tạo hệ ĐH, CĐ chính quy ngoài ngân sách. Theo đó, còn một số lượng đáng kể thí sinh dự thi vào ngành tài chính ngân hàng có điểm thi từ 17 đến 19,5 điểm không có cơ hội trúng tuyển vào trường (có 264 thí sinh). Trường đề nghị Bộ cho được đào tạo bổ sung 400 chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng thuộc diện ngoài ngân sách năm 2010 với chỉ tiêu ĐH là 200, mức điểm xét tuyển từ 19 trở lên và chỉ tiêu CĐ là 200 với mức điểm xét tuyển từ 15 trở lên. Trong công văn này, trường cũng nêu rõ: “Nếu được Bộ chấp thuận, trường sẽ thông báo đến số thí sinh có điểm thi ba môn thỏa mãn điều kiện nêu trên để xét tuyển vào học ngành tài chính ngân hàng theo diện chỉ tiêu ngoài ngân sách năm 2010”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã có văn bản đồng ý cho trường điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh, cho trường tuyển thêm 150 chỉ tiêu ĐH và 100 chỉ tiêu CĐ ngành tài chính ngân hàng. Trường đã tuyển theo tinh thần công văn này.

Trường không làm bừa

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Tiến sĩ Hồ Diệu, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Trong công văn chúng tôi đã ghi rõ mức điểm nên nghĩ rằng Bộ đã đồng ý. Có thể trường chưa hiểu rõ ý của Bộ, nghĩa là phải làm tiếp một tờ trình để xin phép hạ điểm xuống bao nhiêu để tuyển, rắc rối nằm ở chỗ này: Trong công văn trường đã nói rõ là xin tuyển từ 19 điểm trở lên”. Ông Diệu cho rằng nếu lấy điểm bổ sung thì trường lấy ở đâu trong khi hơn 1.000 chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng đã tuyển đủ cho số thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên?

Theo ông Diệu, ngay trong chiều 21-9, trường đã họp hội đồng tuyển sinh quyết định sẽ thông báo không tập trung thí sinh đã trúng tuyển theo diện tuyển bổ sung này và hội đồng tuyển sinh nhận khuyết điểm với Bộ. “Chúng tôi làm việc bằng lương tâm chứ không vì lợi ích vì đã xác định thí sinh trúng tuyển 19,5 điểm trường cũng chỉ thu học phí theo quy định chung” - ông Diệu nói.

