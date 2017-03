Vụ cho trẻ uống thuốc ngủ: Đình chỉ giáo viên, kiểm điểm hiệu trưởng

Sau hàng loạt thông tin đăng tải trên Dân trí về việc phụ huynh tố cô giáo trường mầm non Nụ Cười (số 42F đường số 32, khu dân cư Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) cho trẻ uống thuốc ngủ, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân đã vào cuộc xử lý.

Ngày 22/4, theo thông tin chúng tôi nhận được, tổ công tác của Phòng gồm bà Cao Thanh Tuyền, Phó trưởng phòng; bà Lê Thị Bảy, phụ trách y tế học đường của phòng và bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen (phường Bình Trị Đông B), đã đến làm việc với trường mầm non Nụ Cười. Qua chứng cứ và giải trình của cô Ong Kim Thanh Thúy, Phòng Giáo dục & Đào tạo khẳng định việc cô Thúy tự ý cho trẻ uống thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ là sai.



Cô Ong Kim Thanh Thúy bị đình chỉ công tác (ảnh chụp từ Clip)

Là cô giáo đã có nhiều năm kinh nghiệm, được tập huấn đầy đủ về y tế và các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng cô Thanh Thúy vẫn cố ý cho thuốc vào sữa của trẻ là sai. Để phục vụ cho công tác kiểm tra xử lý, phòng yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác cô Ong Kim Thanh Thúy.

Vụ việc xảy ra từ ngày 19/3 nhưng sau khi Dân trí phản ánh, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân mới biết thông tin. Trước đó, trong cuộc làm việc cùng phóng viên, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Hiệu trưởng trường Nụ Cười khẳng định đã xử lý vụ việc “nội bộ”. Mọi việc xảy ra “kín như bưng” vì nhà trường không báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục & Đào tạo khiến đơn vị quản lý này không hề hay biết. Trước hành vi lộ rõ tính bao che, bà Ngọc Yến bị yêu cầu kiểm điểm.

Bên cạnh đó, thực tế kiểm tra của Phòng Giáo dục tại trường mầm non Nụ Cười cho thấy, nhà trường không có nhân viên chuyên trách về y tế.

Trong văn bản báo cáo: “Tình hình xử lý giáo viên của trường mầm non Nụ Cười cho học sinh uống thuốc ngủ báo điện tử Dân trí phản ánh” do ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân ký, nêu rõ: Trường hợp trẻ bị bệnh thì phụ huynh cho trẻ đi khám bác sĩ và chăm sóc cháu tại nhà, chỉ khi trẻ khỏe mới được gửi đến trường. Trong trường hợp trẻ đến trường phải có ý kiến của bác sĩ và trẻ được uống thuốc tại trường phải có toa thuốc của bác sĩ (gia đình gửi thuốc kèm tao thuốc) để nhân viên y tế của trường kiểm tra theo dõi thực hiện việc uống thuốc của trẻ.

Được biết, sau khi vụ việc cô giáo bị tố cho trẻ uống thuốc ngủ bị phanh phui, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân đã yêu cầu các trường mầm non, đặc biệt là trường mầm non ngoài công lập, thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh những việc làm không đúng quy định gây ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn cho trẻ.

Tuy nhiên, lời khẳng định của ông Trần Hữu Vĩnh trước đó: “Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn” đang gây tâm lý hoang mang cho rất nhiều phụ huynh có con học ở bậc mầm non. Bên cạnh đó, dư luận đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục khi chuyện “đánh” thuốc ngủ cho trẻ được xem là “không có vấn đề gì lớn”.

Theo Vân Sơn (Dân trí)