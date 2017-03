Vụ cướp đề thi ở Thanh Hóa: Những ai phải chịu trách nhiệm?

* Sẽ thanh tra đột xuất việc chấm thi

- Theo giải trình của Ban chỉ đạo thi tỉnh Thanh Hóa, do vài năm gần đây tình hình thi ở Thanh Hóa không xảy ra sự cố lớn nên lực lượng tổ chức kỳ thi đã chủ quan. Nhưng những nguyên nhân khách quan phải kể đến là điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Do số thí sinh dự thi ở tỉnh này quá đông, không có đủ phòng thi đúng như quy định về độ an toàn (phòng thi kiên cố, có tường rào) nên Thanh Hóa đã phải chấp nhận thi ở cả những địa điểm không có tường rào, nằm ở giáp cánh đồng... như Hội đồng thi (HĐT) Trung tâm giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa và điểm thi Hoằng Quỳ của HĐT Lưu Đình Chất.

* Mặc dù cả 2 điểm thi nói trên đều không có tường rào nhưng ban chỉ đạo thi của địa phương chỉ bố trí một lực lượng an ninh, bảo vệ vòng ngoài lại quá mỏng (chỉ có 2 cán bộ công an) nên đã không ngăn chặn được đối tượng cướp đề thi. Vậy trách nhiệm của ban chỉ đạo thi tỉnh trong việc này đến đâu?

- Về nguyên tắc thì rõ ràng với những điểm thi như vậy phải tăng cường lực lượng bảo vệ vòng ngoài, chỉ đạo của Bộ GD-ĐT từ trước kỳ thi đối với các địa phương cũng đã yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, khi xem xét sự việc thì phải đặt trong hoàn cảnh cụ thể của địa phương đó, có những vấn đề mà thực tế khách quan không cho phép thực hiện được.

Không phải "mất bò mới lo làm chuồng", nhưng ngay sau khi sự cố này xảy ra, Ban chỉ đạo thi của Thanh Hóa đã xử lý khắc phục tương đối kịp thời. Đó là lập tức tăng cường lực lượng an ninh, bảo vệ cho 2 điểm thi đó cũng như các khu vực lân cận đồng thời thông báo đến tất cả các HĐT trong tỉnh để ngăn chặn hiện tượng tuồn bài giải vào phòng thi...

Cũng còn may là sau đó đã không xảy ra việc ném bài thi hay sử dụng phương tiện liên lạc để nhận bài giải tại các hội đồng thi ở Thanh Hóa nói riêng và trên cả nước nói chung. Như vậy, mục đích cướp đề thi để tuồn bài giải vào phòng thi của đối tượng đã không thực hiện được.

* Vậy theo ông để xảy ra vụ cướp đề thi như vậy thì trách nhiệm chính thuộc về ai?

- Tất nhiên trách nhiệm đầu tiên thuộc về lực lượng bảo vệ vòng ngoài đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, ở mỗi HĐT thì Chủ tịch HĐT đó có quyền hạn và trách nhiệm cao nhất.

Chúng tôi đã yêu cầu xem xét, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân có liên quan tại 2 HĐT này. Sau khi chấm thi xong, chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm cụ thể từng khâu của kỳ thi này và khi đó sẽ có kết luận chính thức, trong đó có vụ việc cướp đề thi ở Thanh Hóa.

* Ngoài 2 vụ cướp đề thi ở Thanh Hóa thì những sự cố xảy ra ở kỳ thi này do lực lượng thanh tra, giám thị chưa nắm vững quy chế thi, chưa thông thạo nghiệp vụ cũng tương đối phổ biến. Bằng chứng là sau 3 buổi thi đầu, Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long đã phải ký một công văn khẩn gửi các Trưởng đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ cần tăng cường trách nhiệm của mình. Theo ông, đâu là nguyên nhân của thực trạng này?

- So với năm ngoái, số thí sinh dự thi năm nay tăng lên hơn 200.000 em, do vậy cũng phải huy động một lực lượng cán bộ, giám thị lớn hơn. Đội ngũ giám thị năm nay cũng phải huy động một tỷ lệ khá cao giáo viên THCS tham gia nên còn những lúng túng nhất định do thiếu kinh nghiệm coi thi ở bậc THPT. Bên cạnh đó, còn có thể là do công tác tập huấn ở các địa phương chưa thực sự đồng đều và nhuần nhuyễn như mong đợi.

Cán bộ thanh tra ủy quyền của Bộ cũng vậy, do phải huy động cả những giảng viên còn quá trẻ, mới ra trường, thiếu kinh nghiệm thanh tra; một số cán bộ đã được tập huấn kỹ càng nhưng đến phút chót lại phải thay đổi vì những lý do khách quan nên số bổ sung chưa "thuộc bài".

* Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, có ý kiến cho rằng lực lượng thanh tra ủy quyền đã không phát huy hiệu quả như năm trước. Nhận định của ông về vấn đề này ra sao?

- Kết luận như vậy là quá vội vàng. Nhận định một cách khách quan sẽ thấy rằng, mặc dù còn một số ít thanh tra ủy quyền chưa thực hiện thật tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình, nhưng nhìn tổng thể thì 2 năm nay hiệu quả tổ chức thi rất cao, nghiêm túc hơn hẳn khi lực lượng này chưa tham gia giám sát. Tôi cho rằng, con số 8.500 thanh tra ủy quyền như vừa qua vẫn chưa đủ, cần phải tăng cường thêm vào kỳ thi năm tới.

* Vậy để rút kinh nghiệm cho những kỳ thi sắp tới thì sẽ có những vấn đề gì cần phải điều chỉnh về lực lượng thanh tra, giám sát, tránh những lỗi vi phạm xảy ra như ở kỳ thi vừa qua?

- Thi cử là cả một quá trình mà tất cả các thao tác phải được chuẩn hóa. Chuẩn hóa về tổ chức thi, coi thi, về thanh tra thi. Chính vì vậy, phải xây dựng một quy trình nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra ủy quyền. Ví dụ: đến điểm thi, trong quá trình thi và khi kết thúc thi... thì phải làm những việc gì. Tất cả đều cần các tiêu chí rõ ràng nếu không sẽ có người làm theo thói quen, có người thì làm theo kinh nghiệm.

* Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành thanh tra khâu chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua như thế nào, thưa ông?

- Từ ngày 3 đến 10.6, Bộ sẽ tổ chức 3 đoàn thanh tra chấm thi tại những địa phương đại diện cho các vùng miền trong cả nước. Việc thanh tra này cũng sẽ được tiến hành đột xuất ở một số tỉnh, thành mà Bộ thấy cần thiết.