Vụ đào tạo thạc sĩ "chui": Phải trả lại học phí cho người học

Đình chỉ và xử lý hành chính hai cơ sở đào tạo thạc sĩ “chui” Ngày 22-12, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT và cơ quan công an áp dụng hình thức xử phạt hành chính và buộc đình chỉ hoạt động chiêu sinh, đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (IMPAC) và Văn phòng đại diện Viện Quản trị và Tài chính (IFA). Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, mặc dù không có chức năng liên kết đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế nhưng hai công ty này vẫn tiến hành mở lớp, chiêu sinh với mức học phí 7.000-8.000 USD. Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng và Phòng An ninh chính trị nội bộ PA83 (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện hai cơ sở này đã chiêu sinh được gần 30 học viên nhưng chưa đi vào đào tạo chính thức. T.TÀI Không tìm hiểu kỹ, người học phải gánh chịu rủi ro Người học cần tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác tham gia giảng dạy, mô hình thực hiện, chương trình đào tạo, văn bằng sẽ cấp… và quan trọng hơn là thông tin về văn bản phê duyệt chương trình để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân, được theo học chương trình liên kết đào tạo có chất lượng, được cấp phép và văn bằng sẽ được công nhận. Người học do không thận trọng và không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định tham dự chương trình, tham dự các chương trình liên kết đào tạo “chui” chắc chắn phải gánh chịu một phần trách nhiệm và rủi ro. Ông NGUYỄN XUÂN VANG, Cục trưởng Cục Đào tạo

với nước ngoài (Bộ GD&ĐT)