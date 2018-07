Vụ gian lận điểm ở Hà Giang: Nên xem lại cách thi cử

Để khách quan, Bộ Công an nên điều tra Vụ việc sửa điểm thi bước đầu xác định do chính ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, thực hiện. Sở này cũng vừa đề nghị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, điều tra vụ án. Theo tôi, đây là vụ việc gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín ngành giáo dục không chỉ riêng địa phương mà của cả quốc gia. Được biết trong kỳ thi này còn có cả con của lãnh đạo đi thi, do đó theo tôi, để đảm bảo khách quan, tránh tình trạng “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” thì nên để Bộ Công an thụ lý, xem xét trách nhiệm hình sự là phù hợp. Đây cũng là cách để phòng hờ biết đâu trong số các thí sinh được sửa điểm có con em của điều tra viên, kiểm sát viên thì sao… Cần phải xác định được động cơ, mục đích của việc nâng điểm này thông qua việc điều tra. Với 330 bài thi được sửa nâng điểm cho 114 thí sinh, hành vi của ông Vũ Trọng Lương có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359 BLHS 2015. Đồng thời cũng cần phải xem xét nếu có yếu tố vì lợi ích vật chất hoặc vì lợi ích khác (lợi ích phi vật chất) thì có thể xem xét về tội danh nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 BLHS 2015. Trong trường hợp này, nếu cơ quan chức năng chứng minh được các phụ huynh dùng tiền để tác động hoặc thông qua các mối quan hệ để móc nối với ông Lương thì những phụ huynh có thể bị xử lý về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Luật sư VŨ PHI LONG,

nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM NGÂN NGA ghi