Vụ nữ sinh Phú Yên mất tích: Bỏ đi lang thang vì lo lắng chuyện học

Theo gia đình, nguyên nhân “mất tích” trong bốn ngày là do buồn phiền với kết quả học tập không như ý muốn, lo lắng vì không đạt như kỳ vọng của gia đình nên My bỏ đi lang thang. Tuy nhiên, My vẫn chưa xác định được mình đi những đâu, sống như thế nào trong những ngày “mất tích” vì My vốn không rành đường phố ở TP.HCM cũng như ít tiếp xúc với người lạ. “Hiện gia đình đang chờ My hoàn toàn bình phục và tôn trọng ý kiến My có vào TP.HCM tiếp tục học hay không” - bà Nguyễn Thị Lanh (mẹ của My) cho biết thêm.

T.LỘC