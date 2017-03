Vụ tiêu cực thi cử ở Bắc Giang: Đã từng thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm

Không ai quan tâm đến 11 clip chưa công bố! Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMvào chiều 6-6, ông Đỗ Việt Khoa, người tự thừa nhận chỉ đạo hai thí sinh quay clip tiêu cực tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô, cho biết: Công an tỉnh đã tìm ra danh tánh hai thí sinh quay clip và đã đến gia đình hai học sinh này triệu tập các em tới cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang để làm rõ. Theo ông Khoa, sau khi có lệnh triệu tập của công an, một trong hai thí sinh đã đến Công an tỉnh Bắc Giang làm bản tường trình vào sáng 6-6. Sau đó, gia đình đã đưa em ra Hà Nội “lánh nạn” và hiện nay em đã tắt máy điện thoại, ngoài gia đình không ai liên lạc được. Ông Khoa nói thêm: “Em học sinh đã làm việc với công an nói với tôi rằng nếu kết quả kỳ thi này bị hủy, em sẽ đi làm phụ xe hoặc vào Nam làm lao động phổ thông. Tôi tin rằng Bộ GD&ĐT sẽ phân tích vụ này thấu tình đạt lý, hài lòng dư luận. Nếu cứ vin vào hai em thí sinh quay clip vi phạm quy chế và hủy kết quả của hai em, tôi cho rằng nền giáo dục sẽ bị loạn. Người dân mất niềm tin vào chất lượng giáo dục”. Như đã trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật TP.HCMtrong số báo hôm qua, ông Khoa tiếp tục khẳng định “Không chỉ một mà có đến 12 clip”. Ngoài clip đã công bố ông còn giữ 11 clip khác quay cảnh tiêu cực của phòng thi này và một phòng thi khác của cả sáu môn thi. Báo điện tử VnExpresshôm qua cũng đưa thông tin “trong kỳ thi vừa qua, có hai học sinh dùng camera bút để quay lại cảnh vi phạm tại cả sáu buổi thi ở hai phòng thi. Do đó, số giám thị vi phạm sẽ lên tới hàng chục người chứ không phải chỉ hai giám thị như hiện nay”. Rất tiếc là Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang và công an huyện chưa quan tâm đến 11 clip chưa công bố. Ông Khoa bức xúc kể: “Thầy Ngọc, nguyên giáo viên dạy thể dục của Trường Đồi Ngô, cũng được công an mời đến làm việc. Riêng tôi đã đứng ra thừa nhận đã chỉ đạo quay và đang giữ 12 clip của hai thí sinh trên mà công an không mời. Tôi đã chép các clip ấy ra USB và đến trụ sở công an để cung cấp nhưng không ai tiếp tôi, có vẻ xa lánh và bỏ đi”. Thiết nghĩ chúng ta đang kêu gọi chống tham nhũng, tiêu cực, có nhiều tuyên bố chắc nịch “sai đến đâu xử lý đến đó”, nhiều lời hô hào bảo vệ người chống tham nhũng tiêu cực và ngay trong vụ việc này các cơ quan chức năng cũng cho biết: rất bất ngờ, sẽ kiên quyết xử… Nhưng để chống được tiêu cực, việc làm đầu tiên phải có chứng cứ, phải xem xét các chứng cứ. Có thể có người dị ứng với thái độ và cách hành xử của ông Đỗ Việt Khoa, tuy nhiên không thể vì vậy mà bỏ qua, lơ là không xem xét 11 clip còn lại mà ông Khoa đang nắm giữ. Vì đó chính là chứng cứ, là những thông tin trực quan để đánh giá tính chất, mức độ tiêu cực ở hội đồng thi này. Q.VIỆT