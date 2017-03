Vùng lũ vào năm học mới

An Giang, Đồng Tháp là những tỉnh chịu nhiều tác động của lũ. Vì thế, công tác dạy và học nơi đây cũng đặc biệt hơn những địa phương khác. Trước thềm năm học mới, chúng tôi đã về vùng lũ ghi nhận đôi điều.

Trẻ chưa biết bơi thì phải dùng phao!

Năm 2000, An Giang và Đồng Tháp đã tiên phong tổ chức "điểm giữ trẻ mùa lũ" (ĐGTML), chủ yếu là học sinh mẫu giáo theo học bán trú. Từng địa phương chọn những điểm trường cao ráo hoặc nhà dân có kết cấu vượt lũ để mở ĐGTML. Mỗi điểm giữ khoảng 25 em do 2 nữ giáo viên đảm trách. Hằng năm, những ĐGTML này hoạt động trong 3 tháng lũ lên cao đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng trẻ thơ trước sự hung hãn của biển nước lúc tràn đồng.

Năm 2007, An Giang tổ chức được 139 ĐGTML thu hút trên 3.400 em, mỗi em được hỗ trợ tiền ăn 90.000đ/tháng còn giáo viên thì hằng tháng nhận bồi dưỡng 400.000đ/người. Song song với công tác giữ trẻ, ngành chức năng trong tỉnh còn mở nhiều lớp phổ cập bơi cho trên 5.000 học sinh từ 6 - 11 tuổi. Được biết, Đài truyền hình An Giang còn mở cả chuyên mục dạy bơi trên sóng. Ông Nguyễn Huy Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (An Giang) cho biết thêm, tại những vùng trũng như xã Tân Phú, khi lũ đạt đỉnh chính quyền địa phương phối hợp cùng hội phụ huynh tổ chức phương tiện đưa đón các em mỗi ngày 2 lượt đi về miễn phí.

Riêng tại tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2002 đến nay, Chương trình phổ cập bơi chống tai nạn cho trẻ ra đời đã đến với trên 22 ngàn học sinh. Hôm 30.8 vừa qua, chúng tôi có mặt tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) và chứng kiến một buổi dạy bơi khá thú vị. 8 giờ sáng, học sinh tập trung đông đủ và tranh thủ khởi động làm nóng. Sau đó, các huấn luyện viên đưa cả nhóm xuống bờ kênh. Mặt kênh được khoanh một khoảng rộng chừng 24m2 có thiết bị bảo hộ an toàn. Lần lượt từng đợt 2 em khoác áo phao xuống nước vẫy vùng. Anh Lê Văn Năm, cha của bé Lê Thị Thúy Vân cho biết: "Vợ chồng tui đi mần ăn suốt ngày nên đâu có thì giờ dạy cho nó lội. Nó nhát lắm, may nhờ có mấy chú giúp đỡ nên giờ bơi xuồng đi học giữa lũ hết sợ rồi". Cũng giống như An Giang, Đồng Tháp đang ráo riết tổ chức các điểm đưa rước học sinh trong mùa lũ này. Anh Phan Văn Thắng, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho hay: "Ở các huyện ngập sâu như Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông..., gần như mỗi xã đều có đội thanh niên tình nguyện đưa rước trẻ đến trường. Anh em làm quyết liệt nên số học sinh bị tai nạn trong mùa lũ mỗi năm đều giảm thấy rõ".

Dạy và học cương quyết... không "phao"

Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp Nguyễn Hoàng Nhi thông báo: "Năm học này tình trạng thiếu phòng học đã không xảy ra. Tất cả các điểm trường trong tỉnh đều có cao trình vượt lũ nên nước dâng cao cách mấy vẫn đảm bảo giữ đúng biên chế năm học. Từ ngày 15.8, học sinh toàn tỉnh đã đến lớp; ngày 5.9, tất cả các trường đồng loạt khai giảng. Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo đều được cung cấp đầy đủ đảm bảo không xảy ra tình trạng sốt sách.

Đến giữa tháng 8, ngành đã tuyển dụng mới 578 giáo viên. Tuy nhiên so với nhu cầu vẫn còn thiếu khoảng 367 giáo viên các môn nhạc, họa, thể dục, kỹ thuật công nghiệp, Sở sẽ tiếp tục xem xét để tuyển dụng trong thời gian tới". Được biết, cuối tháng 6 vừa qua, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết về việc quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng ở các cơ sở GD-ĐT trên toàn địa bàn. Theo đó, từ năm học 2007-2008, toàn tỉnh có thêm các đối tượng sau đây được miễn 100% học phí: học sinh (HS) mồ côi cả cha lẫn mẹ, HS là con của những người bị tai nạn lao động được trợ cấp thường xuyên, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, HS là bí thư Đoàn, liên đội trưởng, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên trường học...

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, ngành GD-ĐT An Giang nhiều lúc lâm cảnh nợ tồn đọång kéo dài trên 26 tỉ đồng; nhiều giáo viên hoang mang. Trở lại vấn đề này, ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: "Đến nay, ngân sách tỉnh và huyện đã giải quyết chi trả xong. Năm 2007, tỉnh dự toán giao sự nghiệp giáo dục 649,8 tỉ đồng, tăng 7,27% so năm trước. Phòng học ca 3 hiện không còn; giáo viên các cấp học gần như đã đáp ứng đủ nhu cầu. Ngành GD-ĐT An Giang hiện có 6.745 đảng viên chiếm 30,39% so tổng biên chế. Toàn ngành đã cơ bản chuẩn hóa trình độ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên các cấp. Cán bộ quản lý các ngành học cấp học đạt chuẩn 100%, giáo viên phổ thông đạt chuẩn trên 98%, giáo viên mầm non đạt chuẩn 86%".

An Giang, Đồng Tháp bước vào năm học mới với nhiều sinh khí mới. Nói như Giám đốc Hồ Việt Hiệp: "Vùng lũ kiên quyết không sử dụng phao. Dạy thực chất và học thực chất".