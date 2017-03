Xài bằng giả, thêm năm giáo viên bị đình chỉ công tác

Tổng cộng, đến nay đã có 14 giáo viên mầm non bị đình chỉ công tác. Cụ thể: Trường Mầm non Quảng Tùng có chín trường hợp, Trường Mầm non Cảnh Hóa có bốn trường hợp và Trường Mầm non Quảng Phương có một trường hợp. Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cũng đã chỉ đạo kiểm điểm các cá nhân liên quan. Cơ quan công an và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, rà soát các trường hợp giáo viên mầm non khác theo đơn thư phản ánh sai phạm.

TÀI ĐỨC