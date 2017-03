Xây dựng thêm 600 trường ở các bậc học phổ thông

Số lượng trường tăng nhiều nhất là ở bậc mầm non. Năm học 2012-2013, cả nước có 13.741 trường mầm non, tăng 404 trường. Số trường ở bậc tiểu học là 15.361 trường tiểu học, tăng 24 trường.



Số trường tăng ở bậc trung học cơ sở là 37 trường, bậc trung học phổ thông là 39 trường, thêm 6 trường phổ thông dân tộc nội trú và 100 trường phổ thông dân tộc bán trú.



Vốn xây dựng trường được huy động từ nhiều nguồn như ngân sách Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, vỗn xã hội hóa...



Cùng với việc xây mới, cơ sở vật chất và thiết bị trường học các cơ sở giáo dục trong cả nước đã được tăng cường; hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện được hình thành và nâng cấp dần.



Đến nay, hầu hết các nhà trường trong cả nước đã có Internet phục vụ công tác quản lý, công tác dạy và học.



Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2012-2013, cả nước có thêm khoảng 2.000 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 481 trường mầm non, 441 trường tiểu học, 931 trường trung học cơ sở, 151 trường trung học phổ thông. Các tỉnh có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao là Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương.



Việc xây dựng thêm hàng trăm trường học mới cũng như nâng cấp về cơ sở vật chất, trrang thiết bị đã giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.





