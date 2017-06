Xảy ra hai vụ cướp đề thi ở Thanh Hóa

Chiều qua, 30-5, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2007-2008. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, đề thi năm nay tuyệt đối an toàn, bí mật. Chính phủ đã xem xét một kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, đang hoàn chỉnh dần yếu tố kỹ thuật (địa điểm thi, phòng thi...).

Thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, tổng số thí sinh đăng ký dự thi gần 1,2 triệu, có 8.715 thí sinh bỏ thi, trong đó có 83 thí sinh đến chậm quá thời điểm thời gian làm bài, 84 thí sinh bị tai nạn giao thông, 524 thí sinh bị ốm không thể dự thi và 256 thí sinh bỏ thi vì lý do khác... Có 833 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi; 15 giám thị bị đình chỉ công tác coi thi vì vi phạm quy chế.

Đề thi nằm trong chương trình

Theo nhận định của Thứ trưởng Bành Tiến Long, việc soạn thảo và sao in đề thi năm học 2007-2008 được thực hiện tuyệt đối an toàn, bí mật. Đề thi đã đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, có nội dung nằm trong chương trình, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, đồng thời phân hóa được trình độ của các đối tượng dự thi. Với môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, đề thi đáp ứng được yêu cầu của thi trắc nghiệm. Theo Thứ trưởng, các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, nhất là việc gian lận có tổ chức trong thi cử tại một số địa phương những năm trước đã không tái diễn. Những hiện tượng bất thường và các sự cố xảy ra trong các giờ thi được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy chế thi. Nguyên nhân chủ yếu do các địa phương đã tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra và giám sát một cách đồng bộ, chặt chẽ.

Quy chế coi thi chưa chặt

Thứ trưởng thừa nhận: “Vẫn tồn tại tình trạng nhiễu thông tin trong dư luận xã hội về đề thi làm ảnh hưởng tới tâm lý của phụ huynh, học sinh. Quy trình in sao đề thi tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ theo chỉ đạo của Bộ, làm nảy sinh các tình huống phức tạp trong quá trình coi thi như hiện tượng thiếu đề thi tại một số hội đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Tây, Ninh Thuận và Nam Định”.

Ngoài ra, theo thứ Trưởng Long, cơ sở vật chất của một số điểm thi, nhất là điểm thi đặt tại trường THCS, Trung tâm GDTX ở một số địa phương chưa đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức thi, một số điểm thi sát nhà dân, gây khó khăn cho công tác bảo vệ ANTT của khu vực thi. Một số hội đồng mặc dù đã được ngăn chặn và hạn chế nhiều vẫn để tái diễn tình trạng thí sinh mang “phao” thi vào phòng thi.

Về nghiệp vụ của giám thị coi thi, Thứ trưởng Long nhận xét một số giáo viên, cán bộ còn hạn chế về nhận thức và nghiệp vụ, có biểu hiện không nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ. Giám thị không quyết liệt trong việc ngăn chặn và xử lý các hiện tượng gian lận trong thi cử như: giám thị và nhân viên phục vụ mang theo và sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi, đánh số báo danh sai, để thí sinh sử dụng tài liệu, không phát hiện được hoặc không lập biên bản các hiện tượng thí sinh vi phạm.

Diễn tiến ngày thi thứ ba:

Hà Nội: Hai giám thị bị đình chỉ

Tại điểm thi trường THPT Quang Trung, thanh tra Bộ phát hiện cầu thang tầng một có bài thi bị vò nát của một thí sinh phòng thi số 3. Ngay lập tức, thanh tra Bộ đã lập biên bản, đình chỉ coi thi đối với hai giám thị của phòng thi này.

Tại Trung tâm GDTX Từ Liêm (Hà Nội), thanh tra Bộ phát hiện thí sinh đang ngồi lên tài liệu và đã lập biên bản xử lý vi phạm của giám thị phòng thi và thí sinh trên.

Thanh Hóa: Hai vụ cướp đề toán liên tiếp

Theo ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT, trong buổi thi môn toán sáng nay, tại Trung tâm GDTX Hoằng Hóa (Thanh Hóa), một đối tượng đã trèo theo đường ống nước lên tầng hai cướp đề của một thí sinh ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó, tại Hội đồng thi Trường THCS Hoằng Quý, Hoằng Hóa, một đối tượng đã lội ruộng, xông vào khu vực thi để cướp đề! Cả hai đối tượng đều chạy thoát.

Quảng Nam: Một thí sinh chuyển dạ khi thi

Một sự cố hy hữu đã xảy ra. Tại Hội đồng thi Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Phước Sơn) hệ bổ túc THPT, một thí sinh chuyển dạ sắp sinh. Lực lượng công an bảo vệ và y tế đã kịp thời đưa thí sinh đến cấp cứu tại bệnh viện.

Quảng Ngãi: “Trường 0%” nhiều thí sinh không làm được lý, toán, ngoại ngữ

Kết thúc ba ngày thi, phần lớn thí sinh Quảng Ngãi đều tin tưởng “vượt vũ môn” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong ngày thi thứ ba, môn toán thí sinh làm được bài nhưng môn ngoại ngữ nhiều thí sinh do không nắm kỹ kiến thức nên làm bài bằng cách “chéo đại”. Đáng buồn là các thí sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, nhiều thí sinh không làm được bài ở ba môn vật lý, toán và ngoại ngữ.

TP.HCM: Không có thí sinh vi phạm

Ngày thi cuối cùng, TP.HCM không có thí sinh vi phạm. Kết thúc kỳ thi, TP có 10 thí sinh vi phạm (khối bổ túc). Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT, nhận xét: “Thí sinh khu vực TP.HCM thi rất nghiêm túc, kết thúc buổi thi không có phao thi vương vãi trong khu vực thi”.

“Một thí sinh bị tai nạn giao thông trước ngày thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp” - ông Huỳnh Công Minh cho biết. Tuy nhiên, để xét đặc cách tốt nghiệp, gia đình thí sinh trên phải làm đơn và có xác nhận của nhà trường, đặc biệt phải có giấy chứng nhận của bệnh viện về tình hình sức khỏe không thể tham gia kỳ thi. Theo ông Minh, điều kiện để xét đặc cách thí sinh phải có học lực và hạnh kiểm năm học lớp 12 đạt loại khá trở lên.