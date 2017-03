Xây thêm trường mới để giảm áp lực

Hà Nội: 9-7, công bố điểm chuẩn Hôm qua, 19-6, các thí sinh đã kết thúc ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vào hai trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An. Đây là những trường đứng đầu về tỉ lệ “chọi” ở Hà Nội với gần 1/4 của Trường Hà Nội - Amsterdam và 1/3,7 của Trường THPT Chu Văn An. Chỉ tiêu vào lớp 10 của 44 trường công lập của Hà Nội năm nay là 23.850 học sinh, trong đó số thí sinh dự thi đạt gần 40.000, tỉ lệ chọi trung bình khoảng 1/1,7. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng hơn 16.000 em bị loại khỏi các trường công và phải chọn các loại hình đào tạo khác như dân lập, tư thục, bán công hoặc giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch, ngày 4-7, Trường Hà Nội -Amsterdam và Trường Chu Văn An sẽ công bố điểm thi, ngày 8-7, hai trường này công bố điểm chuẩn. Ngày 9-7, các trường THPT công lập của Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào trường. Y.Anh TPHCM: 12-7, công bố điểm chuẩn Sở GD - ĐT TPHCM cho biết, trong hai ngày 18, 19-6 TPHCM có hơn 500 thí sinh bỏ thi lớp 10. Trong đó, ngày 18-6, có 441 thí sinh bỏ thi vào lớp 10 bình thường và có 88 thí sinh không đến dự thi vào lớp 10 chuyên. Ngày 19-6, có 442 thí sinh lớp 10 thường vắng và 89 thí sinh lớp 10 chuyên vắng. Hôm nay, 20-6, hơn 8.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên. Sở GD-ĐT TP cho biết, kết quả thi lớp 10 dự kiến sẽ chấm xong vào ngày 30-6 và công bố kết quả vào đầu tháng 7, sau khi công bố điểm thi học sinh có 3 ngày nộp hồ sơ vào trường chuyên. Ngày 12-7, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn lớp 10. Y.Thy