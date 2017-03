“Xé rào” tuyển sinh

Nơi tuyển sinh và đào tạo của Trường CĐ Công nghệ

Mục 2 điều 12 của Điều lệ trường ĐH (ban hành theo Quyết định số 59/2010/QĐ- TTg) của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ văn phòng đại diện của trường ĐH, CĐ không được phép tuyển sinh. Đồng thời, theo quy chế 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, các công ty không thuộc đối tượng được phép liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN. Ngoài ra, theo quy chế 06 /2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT thì liên thông giữa 2 cấp học phải thi tuyển theo đề thi của Bộ GD-ĐT và phải bảo đảm điều kiện kinh nghiệm làm việc chuyên môn. Từ TCCN lên CĐ phải thi 2 môn cơ bản giống như thi ĐH, CĐ chính quy và một môn cơ sở ngành. Việc tự ý đào tạo từ TCCN lên CĐ theo hình thức đào tạo liên tục trong thời gian 3 năm rưỡi là sai quy định.



Một chuyên gia giáo dục nhận định việc không thông báo rõ cho sinh viên loại hình đào tạo trước khi tuyển sinh là một hình thức lừa đảo. Ngoài ra, xét tuyển nguyện vọng 3 theo kiểu ai đến sớm thì trúng tuyển sớm mà không xét điểm từ trên cao xuống sau thời hạn quy định đã vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành.

Trường CĐ Công nghệ Viettronics (trụ sở tại 118 Cát Bi, quận Hải An - Hải Phòng) vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 các ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin. Thí sinh xét tuyển chỉ cần đạt điểm sàn là 10 điểm. Trường này cũng thông báo thí sinh nộp hồ sơ và học tại địa chỉ 74 Minh Phụng, phường 5, quận 6 – TPHCM.Không chỉ xét tuyển nguyện vọng 3, trên mẩu quảng cáo còn đề rõ: Xét tuyển CĐ chính quy các ngành tài chính ngân hàng, kế toán kiểm toán, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin; chỉ xét học bạ (không thi); có lớp ngày và tối.Có mặt tại 74 Minh Phụng, quận 6, trong vai phụ huynh muốn cho con học tại trường này, chúng tôi được một nhân viên tuyển sinh nhiệt tình tư vấn: “Cơ sở này là văn phòng đại diện của Viettronics. Trường là CĐ công lập trực thuộc Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam. Sinh viên trúng tuyển sẽ học tại cơ sở này, bằng tốt nghiệp do Bộ GD-ĐT cấp. Trường không xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp mà ai nộp hồ sơ sớm thì trúng tuyển sớm. Hiện giờ chỉ còn vài chục chỉ tiêu nữa thôi, 10 điểm chắc chắn đậu”.Khi chúng tôi thắc mắc vì sao tuyển hệ CĐ chính quy mà chỉ xét dựa trên học bạ, nhân viên này cho biết trường đào tạo hệ CĐ chính quy dựa trên việc xét học bạ thời hạn 3 năm rưỡi. Hai năm đầu, sinh viên sẽ học chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); một năm rưỡi tiếp theo sẽ liên thông lên CĐ, ra trường có bằng CĐ chính quy. Với hệ CĐ chính quy xét học bạ, trường đã tuyển được khoảng 300-400 sinh viên, còn hệ CĐ chính quy xét tuyển theo điểm sàn đã tuyển được 200-300 sinh viên. Học phí của hệ xét tuyển theo điểm sàn là 3,4 triệu đồng/học kỳ; hệ xét học bạ là 2,5 triệu đồng/học kỳ; nếu trúng tuyển, sinh viên đóng thêm 400.000 đồng tiền xây dựng cơ sở vật chất, đồng phục...Một mẩu quảng cáo khác cho biết tại cơ sở quận Bình Thạnh của trường này xét tuyển nguyện vọng 3 hệ CĐ chính quy các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng (gồm kế toán doanh nghiệp, kế toán kiểm toán). Thí sinh xét tuyển khu vực 1 chỉ cần 8,5 điểm; khu vực 2 nông thôn: 9 điểm; khu vực 2: 9,5 điểm và khu vực 3: 10 điểm; địa điểm nhận hồ sơ và học tại 106 A Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh.Tại sao một trường CĐ ở tận Hải Phòng mà lại có đến 2 cơ sở đào tạo tại TPHCM với điều kiện xét tuyển khác nhau? Một nhân viên ở cơ sở quận Bình Thạnh giải thích rằng do trường có 2 cơ sở liên kết với 2 đơn vị khác nhau. Ở quận Bình Thạnh, đơn vị tuyển sinh và đào tạo là Công ty TNHH một thành viên GD-ĐT Tài Nguyên, sinh viên trúng tuyển học ngay tại công ty với học phí 6,8 triệu đồng/năm. Nhân viên này cũng cho biết giảng viên không phải của Trường CĐ Công nghệ Viettronics mà do Công ty TNHH một thành viên GD- ĐT Tài Nguyên thuê từ các trường CĐ tại TPHCM như CĐ Vinatex, CĐ Công Thương...Tại cơ sở 74 Minh Phụng, chúng tôi thấy chỉ có 4 phòng học, mỗi phòng có khoảng 50-70 chỗ. Thế nhưng đây còn là nơi đào tạo của Trường Trung cấp Đại Việt, Trường CĐ nghề Kinh tế Kỹ thuật LADEC (Long An), Trường CĐ Công nghệ Đồng Nai...Một sinh viên năm thứ 2 ngành kế toán của Trường CĐ Công nghệ Viettronics cho biết giảng viên mỗi môn thuộc một trường, không rõ trường nào; đáng lo hơn, trong lớp có rất nhiều sinh viên của các trường khác được sắp xếp học cùng như Trường CĐ Công nghệ Đồng Nai, Trường CĐ LADEC... nên rất lộn xộn, bát nháo. Khi chúng tôi hỏi về giáo trình, thư viện phục vụ học tập, nhân viên tuyển sinh cho biết giáo trình do giảng viên cung cấp và photocopy cho sinh viên, sinh viên có thể mượn sách của giảng viên và nếu cần thì tự đi mua chứ cơ sở này không có thư viện!