'Xẻ thịt' trường để kinh doanh cà phê, quán nhậu

Một góc quán Green House trong khu đất thuộc Trường THPT Merie Curie- quận 3





Hàng loạt các cửa hàng kinh doanh buôn bán được đục ra từ trường ĐH SP TPHCM ở đường Nguyễn Văn Cừ.



Theo Lê Huyền (VNN)



Đã gần một năm nay, khu đất bên phải cổng chính của Trường THPT Marie Curie mặt đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3 mọc lên một quán cà phê mang tên Green House tương đối lớn. Quán không trưng bày biển lớn, nhưng có khuôn viên rộng, sức chứa khoảng vài trăm người.Một nhân viên làm việc cho quán (giấu tên) cho biết, quán Green House được đầu tư xây dựng trong khoảng 9 tháng nay nhưng mới đi vào hoạt động khoảng hơn 1 tháng. Do vị trí thuận tiện, nằm trên khu đất “vàng” của quận 3 nên quán đã thu hút được lượng khách ra vào tương đối....“Mặc dù quán đã được ngăn cách với trường bằng bờ xây nhưng đây là khu đất của trường. Hoạt động kinh doanh của quán đang tiến triển tốt…” – nhân viên này cho biết.Bà Chu Thị Hà, phụ huynh học sinh Trường THPT Marie Curie tỏ ra bức xúc: “Trường học cần có khuôn viên rộng thoáng, các trường trong khu vực trung tâm vốn đã chật hẹp nay lại bị xẻ đem kinh doanh thì thiệt thòi cho học sinh quá”.Được biết trường THPT Marie Curie là một trong những trường trung học lâu đời nhất của Sài Gòn và là trường duy nhất không thay đổi tên ban đầu do người Pháp đặt. Trường được đặt tên theo nhà khoa học Marie Curie. Trước đây trong khuôn viên trường học Marie Curie từng xuất hiện một quán bia lạnh mang tên Khế Ta. Quán gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của trường, sau khi báo chí phản ảnh quán bi này đã lặng lẽ “biến mất”.Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, phó giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM cho biết, sở GD TP.HCM luôn nghiêm cấm các hoạt động phi giáo dục trong khuôn viên trường học, điều này không chỉ gây mất mĩ quan trường học mà còn ảnh hướng đến phụ huynh học sinh. Về sự việc ở trường Marie Curie, sở sẽ cho kiểm tra, xử lý nếu đúng báo chí phản ánh.Không chỉ ở những phổ thông, mặt tiền của nhiều trường ĐH trên địa bàn TP.HCM đang bị đục khoét kinh doanh.Tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đường An Dương Vương, quận 5 cũng bị đục khoét để kinh doanh. Sát bên cổng đường Nguyễn Văn Cừ (số 231) một loạt cửa hàng kinh doanh quán nước, buôn bán, photocopy…xuất hiện. Các cửa hàng này không phải “trên trời rơi xuống” mà được đục ra từ bờ tường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.Theo tìm hiểu đây là phần diện tích đất thuộc nhà trường; khuôn viên này đã được cấp cho một số CB-CNV-GV của trường, nhằm tạo điều kiện cho họ có chỗ ở. Nhưng không hiểu sao, những hộ này tự đục tường biến nơi ở thành “nhà mặt tiền” để kinh doanh và cho thuê kinh doanh.Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã nhiều lần kiến nghị, tìm cách lấy lại khu đất này làm khuôn viên nhưng các hộ này liên tục chống đối, thậm chí còn bắt nhà trường “đền bù”.Ông Đặng Chính Nghĩa, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho hay: trước đây khu đất này được trường phân cho một số cán bộ ngoài Bắc vào dạy học trong những năm đầu giải phóng. Khi mới cấp, tất cả mặt tiền (mặt đường Nguyễn Văn Cừ) đều được bao quanh bởi tường rào, sau một thời gian những cán bộ này tự đục tường ra đổi hướng nhà ngoảnh ra mặt đường Nguyễn Văn Cừ để buôn bán, thậm chí cho những hộ gia đình khác thuê lại để kinh doanh ngay trên chính mảnh đất thuộc trường quản lý.“Việc nhà trường cấp đất cho những cán bộ giảng viên nhằm tạo điều kiện về chỗ ở chứ không phải cấp đất cho họ để kinh doanh, làm những hoạt động phi giáo dục như buôn bán, cho thuê…Ngay cả phần đất sát góc khu tập thể, các hộ gia đình này cũng tự cơi nới, chia phần.Vẫn theo ông Nghĩa, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã có hình thức kỷ luật, thậm chí kiến nghị với UBND TP thu hồi, chấm dứt việc kinh doanh phi giáo dục của những cán bộ này, nhưng một số sở ngành vẫn cho phép họ đăng ký kinh doanh, nên việc thu hồi vẫn “dậm chân tại chỗ."Dù nhà trường đã nhắc nhở, thậm chí dùng biện pháp mạnh, nhưng số cán bộ này vẫn ngoan cố, tiếp tục kinh doanh và cho thuê kinh doanh. Chúng tôi đã hết cách rồi, mong TP.HCM tìm cảnh xử lý giúp nhà trường” - ông Nghĩa cho biết thêm.Không chỉ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vướng vào nạn phá tường, trổ ki-ốt kinh doanh - Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ở phường 14 quận 10 cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện bờ tường của trường nằm trên hai tuyến đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành đã bị đục ra để xây hàng chục ki-ốt cho thuê bán vật liệu xây dựng, các thiết bị vệ sinh, sắt thép và cả đại lý bán hàng xây dựng…Sự việc diễn ra đã lâu nhưng nhà trường dường như cũng bất lực trước vấn nạn này?