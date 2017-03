Xem xét buộc thôi việc thầy giáo đổ nước vô miệng học sinh

Chiều 8-1, ông Đặng Hữu Lộc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phù Cát (Bình Định), cho biết Thanh tra huyện này đã chủ trì đoàn thanh tra với sự tham gia của các phòng Nội vụ, GD&ĐT, UBND xã Cát Tài tiến hành thanh tra, xác minh lại sự việc để kiến nghị chủ tịch UBND huyện xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Đề, giáo viên Trường THCS Cát Tài, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thầy giáo Nguyễn Minh Đề do đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trong quá trình thực hiện công vụ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Phụng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Cát, cho biết lãnh đạo Huyện ủy, thường trực HĐND huyện không đồng tình với quyết định kỷ luật của Phòng GD&ĐT. “Theo quy định, Phòng GD&ĐT không có thẩm quyền kỷ luật đối với trường hợp này. Hơn nữa, rất nhiều ý kiến cho rằng mức kỷ luật như thế là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi, hậu quả gây ra, gây bức xúc trong dư luận. Do đó thường trực HĐND huyện đã đề nghị chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lại theo đúng quy định của pháp luật” - ông Phụng nói.

Theo phản ánh của học sinh, phụ huynh Trường THCS Cát Tài, thời gian gần đây thầy giáo Nguyễn Minh Đề có những hình thức xử phạt học sinh rất nguy hiểm, lạ lùng.

Trong giờ sinh hoạt tập thể của lớp 7A3 do thầy giáo Đề làm chủ nhiệm, thầy Đề đã buộc một nam học sinh nằm ngửa trên bục giảng rồi lấy nước đổ liên tiếp vào miệng. Lý do xử phạt chỉ vì học sinh nhắc các bạn im lặng khi lớp học ồn ào. Ông Đề cho rằng việc nhắc nhở các bạn không thuộc trách nhiệm của nam học sinh trên. Ngoài ra, thầy Đề còn xử phạt ba học sinh khác với các hình thức như bắt nằm sấp xuống nền nhà rồi dùng thước đánh, dùng tay tát tai… chỉ vì các lý do như ngồi không đúng vị trí theo sơ đồ lớp, tự ý mở sổ đầu bài để xem, còn ra ngoài khi trống vào lớp đã đánh… Thậm chí, một học sinh thắc mắc việc thầy Đề trả lại tiền thừa không đủ khi nộp học phí cũng bị thầy giáo này dùng thước đánh vào đầu.



Trường THCS Cát Tài - nơi xảy ra sự việc

Sau khi có phản ánh của học sinh, phụ huynh Trường THCS Cát Tài đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh. Sau đó, hội đồng kỷ luật của trường đã thống nhất đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát kỷ luật ông Đề với hình thức buộc thôi việc, Phòng GD&ĐT huyện đã ra quyết định với mức kỷ luật trên. Tuy nhiên, không được lãnh đạo huyện đồng ý.

Ông Đặng Hữu Lộc giải thích: “Hành động của thầy Đề là quá sai, trái với các phương pháp giáo dục. Khi họp hội đồng kỷ luật, tôi có nói với thầy Đề rằng hành động của thầy đối với học sinh như vậy giống hành động tra tấn tội phạm. Ai lại đi trấn nước học sinh như thế. Khi Trường THCS Cát Tài xem xét đề nghị kỷ luật, thầy Đề tiếp thu miễn cưỡng nên anh em bực mới đề nghị buộc thôi việc. Tuy nhiên, khi hội đồng kỷ luật của Phòng GD&ĐT họp phân tích, thầy Đề mới ngớ ra, hiểu biết về y học không đến nơi đến chốn nên mới làm như vậy. Thầy Đề cũng nói làm như vậy là do những lúc đó trong người có men. Chúng tôi thấy thầy Đề đã nhận lỗi, vi phạm lần đầu nên quyết định mức kỷ luật cảnh cáo”.

Trong khi đó, theo Trường THCS Cát Tài, trong quá trình tổ công tác của trường kiểm tra, xác minh sự việc, ông Đề luôn tỏ thái độ bất hợp tác, không hề có thái độ ăn năn, thành khẩn; dù hiệu trưởng đã hai lần yêu cầu viết tường trình nhưng ông Đề vẫn không chấp hành. “Tôi nghe rất nhiều phản ánh là giáo viên này nghiện rượu, liên tục đánh học sinh. Thầy giáo gì mà bắt học sinh nằm ngửa ra rồi đổ nước vào miệng như vậy. Tôi nghe nói sau khi đã bị Phòng GD&ĐT kỷ luật, giáo viên này lại hăm sẽ tiếp tục đánh học sinh. Trong khi đó, Đảng ủy, chính quyền xã Cát Tài liên tục khiếu nại vì cho rằng Phòng GD&ĐT kỷ luật là không đúng, mức kỷ luật quá nhẹ” - ông Nguyễn Minh Phụng cho hay.