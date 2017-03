Xem xét cho công khai thông tin xét tuyển

Sáng 18-2, Hội nghị tuyển sinh ĐH-CĐ và TCCN 2011 đã được tổ chức trên sáu cầu truyền hình trực tuyến trong cả nước. Chưa năm nào hội nghị tuyển sinh được các đại biểu về dự đông đủ (gần 400 trường ĐH và CĐ cùng các sở GD&ĐT) và được phát biểu nhiều ý kiến như năm nay.

Phải xử lý nghiêm chủ tịch hội đồng thi

Năm nay quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT có bổ sung là sẽ cảnh cáo cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm một trong các lỗi: gửi giấy báo triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ đăng ký dự thi xét tuyển vào trường; thông báo nhận và kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển không đúng thời hạn quy định; hạ điểm trúng tuyển các nguyện vọng…

Về quy định này, nhiều đại biểu đồng tình với việc phải xử lý các đơn vị gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không đăng ký vào trường mình. Tuy nhiên, đại diện Trường ĐH Quy Nhơn nhận định: “Việc tự hạ điểm chuẩn xét tuyển, tuyển sinh sai đối tượng… mà bị cảnh cáo là quá nhẹ, vì đây là lỗi cố tình do chủ tịch hội đồng tuyển sinh quyết định”. Đại diện Trường CĐ Kinh tế Thái Nguyên cũng đề nghị: “Phải xử lý nghiêm đối với chủ tịch hội đồng tuyển sinh mới đúng. Vì đây là người đã ký các giấy báo trúng tuyển”.

Ông Nguyễn Tấn Vui - Hiệu phó Trường ĐH Tây Nguyên đề nghị Bộ GD&ĐT có chính sách để tuyển sinh cho những ngành nông lâm nghiệp đang có nhu cầu nhân lực rất cao. Ảnh: T.H

Nhận đề thi một lần nếu đảm bảo an toàn

Nhiều năm nay, các cụm thi được tổ chức thêm tại Cần Thơ, Vinh, Quy Nhơn… nhằm giảm áp lực dồn thí sinh về các TP lớn như TP.HCM, Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức này chưa thật phù hợp, gây tốn kém cho các trường phải cử người ra tận nơi tổ chức thi.

Chẳng hạn, nếu một thí sinh ở Quảng Ngãi có người thân ở TP.HCM thì hãy để cho họ vào TP.HCM dự thi, chứ không nên bắt buộc phải thi tại Quảng Ngãi. Ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho rằng việc tổ chức các cụm thi nhiều năm liền đã đi vào ổn định. Thí sinh các địa phương có nguyện vọng về học tại các TP thì cứ đăng ký dự thi tại các nơi ấy. Quy chế vẫn cho phép như vậy.

Về công tác giao nhận đề thi, nhiều ý kiến đề nghị Bộ GD&ĐT phải có cách làm sao để các trường đỡ cực nhọc hơn. Có nhiều trường mất quá nhiều thời gian để đi xa đến tận điểm in sao đề thi, chầu chực nhận đề, đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép nhận các đề thi một lần cho đỡ vất vả.

Ông Ngô Kim Khôi giải đáp: Quy định là các cơ sở tổ chức thi sẽ nhận đề thi tại cơ sở in sao đề thi. Những cơ sở in sao đề thi được bảo mật cẩn thận. “Tuy nhiên, các trường nào ở vùng sâu, vùng cao đi lại quá khó khăn thì có thể đề xuất để Bộ GD&ĐT xem xét cho nhận đề thi một lần nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn” - ông Khôi nhấn mạnh.

Khối ngành khó tuyển, vùng khó tuyển

Hiệu phó Trường ĐH Tây Nguyên Nguyễn Tấn Vui nêu thực trạng các ngành nông lâm nghiệp hiện nay có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng các trường tuyển không tới 50% chỉ tiêu. “Đề nghị Bộ GD&ĐT cần có chính sách để đẩy mạnh việc tuyển sinh đào tạo khối ngành này” - ông Vui đề nghị.

Cũng liên quan vấn đề chỉ tiêu, ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc ĐH Huế nêu: “Hiện nay có việc các trường sau khi tuyển thiếu chỉ tiêu thì làm công văn đề nghị cho thêm chỉ tiêu “đào tạo theo nhu cầu xã hội”, một số tỉnh cũng gửi công văn xin “đào tạo theo nhu cầu địa phương”. Tôi đề nghị Bộ GD&ĐT công khai cùng một lúc các chỉ tiêu này với việc công bố kế hoạch tuyển sinh hằng năm”.

Tiếp đó, ông Nguyễn Đăng Liên - Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cũng đề nghị: “Về đối tượng tuyển sinh, Bộ GD&ĐT nên cho phép vận dụng Quy chế 33 để ưu tiên cho thí sinh các vùng sâu, vùng xa có điều kiện, cơ hội học tập ngang bằng với thí sinh các vùng TP”.

Đáp lại những ý kiến này, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng Bộ cũng có chủ trương khuyến khích mở rộng các khối ngành quan trọng nhưng khó tuyển được thí sinh. Các khối ngành nông lâm, thủy hải sản, nông nghiệp… sẽ có phương án thực hiện. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc trong việc cho phép các trường vận dụng Quy chế 33.

Có thể tăng thời gian xét tuyển Nhiều ý kiến cũng đề nghị năm nay cho các trường công bố danh sách, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 sớm hơn thời hạn quy định (ngày 15-9), để các thí sinh biết được trường nào đang thiếu chỉ tiêu, trường nào dư chỉ tiêu. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhìn nhận việc công bố thông tin xét tuyển của các trường trên mạng Internet trước thời hạn quy định, nếu không có tiêu cực thì quá tốt. Bộ trưởng cũng đồng ý việc năm nay có thể kéo dài thời gian xét tuyển cho thí sinh. Thí sinh nước ngoài không thi Năm nay thí sinh có quốc tịch nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ĐH-CĐ tại Việt Nam thì không phải dự thi tuyển sinh. Hiệu trưởng các trường căn cứ học bạ THPT kết hợp với kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt của thí sinh theo quy định của trường để xét tuyển.

