Xét kỷ luật cô giáo chủ mưu lôi người lên taxi để đánh

Trước đó, cô Phương bị tạm đình chỉ công tác và bị xử phạt hành chính về hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác.

Theo điều tra của Công an thị xã Kỳ Anh, cô Phương có mâu thuẫn với chị Phan Thị Hồng Ngọc, 23 tuổi, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Đêm 11-12, cô Phương thuê taxi chở hai người đàn ông và một phụ nữ đến phòng trọ của chị Ngọc. Tại đây, nhóm người trên lôi chị Ngọc lên taxi, lấy kéo cắt tóc và đâm vào đầu, thân thể chị Ngọc. Do chị Ngọc có đơn đề nghị không khởi tố vụ án và hai bên đã có thỏa thuận bồi thường nên cơ quan công an không khởi tố, chỉ phạt hành chính cô Phương và hai người đàn ông.