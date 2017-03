Xét tuyển NV 2, 3 vào ĐH-CĐ 2010: Chỉ tiêu ít, cơ hội rất nhiều

Nhiều thí sinh và phụ huynh đang lúng túng trước việc xét tuyển nguyện vọng (NV) vào ĐH, CĐ năm nay. Ngày 14-8, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐT cùng đại diện nhiều trường ĐH, CĐ đã tổ chức “Ngày hội xét tuyển vào ĐH, CĐ NV2, 3” trao đổi thông tin về cơ hội xét tuyển vào ĐH, CĐ NV2, 3 năm 2010. Tại hội thảo, nhiều vấn đề nóng bỏng đã đặt ra.

200.000 thí sinh tranh 70.000 chỉ tiêu ĐH

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, đồng thời là thành viên Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ 2010, cho biết: Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ có khoảng 400.000 thí sinh có điểm thi đạt từ ngang điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT trở lên.

Hiện nay các trường ĐH đã gọi trúng tuyển khoảng 200.000 thí sinh ở NV1. Như vậy, trong cả nước còn khoảng 200.000 thí sinh phải tranh nhau 70.000 suất chỉ tiêu vào NV2, NV3 của các trường ĐH. “Vì vậy đây là thời điểm hết sức quan trọng cho thí sinh và phụ huynh trong việc chạy đua giành những suất trúng tuyển ĐH ít ỏi còn lại. Nhưng phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào để tìm được cơ hội này cũng là vấn đề nan giải” - Tiến sĩ Nghĩa nhận định.

Thí sinh và phụ huynh căng thẳng chất vấn cùng các chuyên gia tuyển sinh.

Tiến sĩ Nghĩa lưu ý các trường ĐH sẽ không cấp cho thí sinh cùng một lúc hai giấy báo điểm để xét trúng tuyển NV2 và NV3. Thí sinh không trúng tuyển NV1 sẽ được giấy chứng nhận kết quả thi (gọi là giấy báo điểm) để nộp vào trường ĐH, CĐ xét tuyển NV2. Nhưng phải nộp bằng bản chính chứ thí sinh không được dùng bản photocopy giấy báo điểm thi.

Nhiều chuyên gia cho rằng hiện các trường đã gửi giấy báo điểm cho thí sinh. Từ ngày 28-8 đến 10-9 là các trường công bố chỉ tiêu tuyển NV2 và công bố mức điểm xét tuyển, tương tự từ ngày 15 đến 30-9 là công bố chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV3. Thí sinh cần theo dõi các phương tiện truyền thông để nắm được những thông tin này. Tuy vậy một trong những vấn đề các thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất là làm sao để tăng cơ hội trúng tuyển NV2, NV3 trong điều kiện quá chật hẹp chỉ tiêu như năm nay.

Thí sinh cần xác định tìm cơ hội vào ĐH NV2, NV3 là theo học ngành nghề đúng sở thích hay chỉ theo học ĐH những ngành thời thượng. Nếu theo sở thích chọn những ngành hot ở các trường ĐH, CĐ công lập thì chỉ còn lại một ít chỉ tiêu nhưng điểm xét tuyển sẽ rất cao. Nếu muốn vào ĐH theo ngành nghề thực tế thì hiện có rất nhiều trường ĐH, CĐ dân lập, tư thục không tổ chức thi hầu hết xét tuyển toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 này, cơ hội này rất lớn.

Đường vòng nhanh hơn đường thẳng?

Nhiều thí sinh thắc mắc thiếu 0,5-1 điểm (so với điểm sàn quy định của Bộ GD&ĐT) có cơ hội vào ĐH không. Tiến sĩ Dương Tấn Diệp - Hiệu phó Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF) nói thẳng: “Nguyên tắc không được vào ĐH nếu điểm dưới sàn. Vì vậy, thí sinh không phải bận tâm đến việc học ĐH nữa mà hãy chọn vào hệ CĐ. Tại Trường UEF cũng như nhiều trường khác hiện có tuyển hệ CĐ nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ được học liên thông lên ĐH. đi đường vòng cũng không mất nhiều thời gian mà vẫn có bằng ĐH”.

Ngoài ra, liệu có con đường vòng nào mà còn đi nhanh hơn cả đường thẳng không? Nhiều chuyên gia tuyển sinh cho rằng đó là hiện nay còn có khối các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cùng hệ thống các trung tâm đào tạo nghề, các trường trung cấp, CĐ nghề và hệ thống trường liên kết đào tạo quốc tế cũng đang mở ra vô vàn cơ hội cho thí sinh. Có những chương trình đào tạo bài bản và thời gian quy trình học còn có thể rút ngắn bằng hoặc nhanh hơn việc học ĐH chính quy.

“Không trúng tuyển ĐH vẫn còn nhiều cơ hội cho thí sinh. Nhiều ngành nghề cho thí sinh ở nhiều lĩnh vực như kế toán, dược sĩ, điều dưỡng… rất phù hợp cho thí sinh chọn con đường vòng học trung cấp trong vòng năm năm (chưa tốt nghiệp THPT) hoặc hơn hai năm (đã tốt nghiệp THPT). Sau đó học liên thông lên CĐ và ĐH. Với hệ này, đầu vào chỉ xét tuyển hồ sơ tốt nghiệp THPT, hoặc điểm thi ĐH, hoặc theo học liên thông với chương trình đào tạo quốc tế.

Không cho chuyển trường năm đầu tiên

Nhiều ý kiến thắc mắc đậu ĐH nhưng vì một lý do nào đó có thể xin bảo lưu được không? Hoặc đậu hai trường ĐH, muốn học cả hai, sau đó chọn một trường. Hoặc nộp hồ sơ xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào hai trường khác nhau để chọn một trường học có được không? Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho rằng: Nếu đậu ĐH, thí sinh có quyền bảo lưu kết quả thi, phải làm đơn ngay từ đầu năm nhập học với lý do bệnh tật hay điều kiện gia đình… Nhưng thí sinh vì lý do đậu hai trường mà xin bảo lưu một trường là không được. Còn về nguyên tắc, thí sinh không được xét cho chuyển trường ngay trong năm học đầu tiên để tránh tình trạng trúng tuyển vào trường điểm thấp sau đó chuyển vào trường có điểm cao.

TRƯƠNG HIỆU