Xét tuyển NV3, nhiều ngành học bị 'ế ẩm'

Thí sinh vẫn còn có cơ hội 2 ngày cuối để nộp đơn vào các ngành này và gần như cầm chắc vé vào ĐH, CĐ nếu điểm ngang sàn.

Vào thời điểm hiện tại, trường mới thành lập là ĐH Tư thục Công nghệ thông tin (CNTT) Gia Định đã nhận được khoảng 700 hồ sơ NV3 nộp về trường trong số chỉ tiêu 1.040 Bộ GD&ĐT cho phép xét tuyển.

Tuy vậy, theo bà Giang Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch HĐQT ĐH CNTT Gia Định, trường sẽ xin Bộ GD&ĐT được kéo dài thời gian tuyển thêm từ nửa tháng đến 1 tháng để đảm bảo số lượng sinh viên.

Hiện nay, trong những ngành học nhận đơn xét tuyển NV3, những ngành “nóng” như CNTT, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán… có rất nhiều thí sinh nộp đơn vào xét tuyển. Nhưng ngành Cơ điện tử của trường thì chỉ nhận được… vài bộ hồ sơ.

Theo Th.S Nguyễn Quốc Hợp - Trưởng phòng đào tạo ĐH DL Văn Hiến (TPHCM), số lượng hồ sơ nộp NV3 vào trường khoảng 3.000 bộ (chỉ tiêu 1.600). Tuy vậy, lượng hồ sơ nộp vào cũng cho thấy sự mất cân đối: Nhiều hồ sơ nộp về ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Du lịch.

Trong khi đó, các ngành như Đông Phương học, Việt Nam học, Xã hội học, Tâm lý học... lại rất thưa thớt hồ sơ. Đến thời điểm này, có thể khẳng định những ngành này thí sinh có điểm ngang điểm sàn nộp vào là trúng tuyển. Điểm chuẩn những ngành có nhiều hồ sơ nộp vào điểm sẽ cao hơn điểm sàn 1-2 điểm.

“ĐH Hồng Bàng còn thiếu khoảng 80 chỉ tiêu cho các ngành Châu Á - Thái Bình Dương, Ngoại ngữ”, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Hồng Bàng - cho biết như vậy vào chiều 27/9.Theo đó, vẫn là những ngành như Kinh tế tài chính, Quản trị kinh doanh… nhận được rất nhiều hồ sơ.

Đặc biệt, ngành Sinh học môi trường dự đoán sẽ có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ xét tuyển NV3 của trường vì điểm của các thí sinh nộp vào ngành này đã cao hơn điểm NV2 từ 1-3 điểm. Cũng gần như chắc chắn điểm tuyển hai ngành Châu Á – Thái Bình Dương và Ngoại ngữ sẽ bằng điểm sàn.

Theo Th.S Nguyễn Thị Mai Bình - Trưởng phòng đào tạo ĐH Hùng Vương (TPHCM), trường đã nhận được khoảng 300 hồ sơ xét tuyển NV3 (chỉ tiêu 210). ĐH Hùng Vương cũng có những ngành rất thưa thớt hồ sơ nộp vào tuyển NV3.

Thí sinh có điểm thi bằng điểm sàn vẫn có cơ hội nộp vào và trúng tuyển ngay. Đó là ngành tiếng Nhật và tiếng Anh. Ngành có lượng hồ sơ nộp về cao nhất là ngành Quản trị bệnh viện. Dự đoán những ngành khối A, B điểm sẽ cao hơn điểm sàn.

Do đâu mà các trường lại có những ngành “ế ẩm” đến như vậy? Theo giải thích của Th.S Nguyễn Quốc Hợp (ĐH Văn Hiến), thường những ngành này đều nằm vào khối C, D và thí sinh có điểm thi khá thấp. Những thí sinh có điểm từ điểm sàn trở lên đa số đều xét tuyển đỗ NV2 rồi. Một lý do nữa phải kể đến là từ nhu cầu xã hội.