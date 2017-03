Xin tài trợ chi phí du học Mỹ bằng cách nào?

Du học sinh có thể xin tài trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí du học tại Mỹ bằng cách nào?

Phí tổn học đại học ở Mỹ bao gồm bốn phần chính: Học phí, chi phí ăn ở, tiền mua sách, tiền lệ phí bảo hiểm sức khỏe. Số phí tổn này cao hay thấp phần lớn tùy thuộc vào học phí của trường đại học mà các bạn muốn theo học. Hầu hết các trường đều ghi rõ trong tập kỉ yếu đại học hoặc trên website của trường số phí tổn mà sinh viên của trường phải đài thọ cho mỗi năm học. Ví dụ như các bạn có ý định theo học ở University of Colorado at Boulder, phí tổn mà các sinh viên ngoại quốc ở đây phải chi trả cho mỗi năm học là khoảng 31.000 USD.

Tại trường University of Colorado và những trường khác, hầu hết sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân ở trường này đều không nhận được trợ cấp tài chính. Tuy nhiên, một số sinh viên trường này có biệt tài về thể thao hoặc âm nhạc có thể nộp đơn xin trợ cấp tài chính. Nhiều trường đại học ở Mỹ, đặc biệt là các trường đại học cộng đồng hay community college, có mức học phí thấp hơn nhiều so với học phí của University of Colorado. Tuy nhiên, cũng có một số trường thu học phí ở mức cao hơn.

Lệ phí bảo hiểm sức khỏe là một khoản phí tổn mà phần lớn các sinh viên ngoại quốc thường không biết đến, đặc biệt là những người đến từ những nước mà hầu hết các chi phí trong lãnh vực y tế do chính phủ đài thọ. Dân Mỹ phải tự chi trả những phí tổn chăm sóc sức khỏe, những phí tổn này có thể nằm ở mức rất cao trong trường hợp mắc bệnh nặng hoặc xảy ra tai nạn. Vì thế cho nên hầu hết các sinh viên ở Mỹ đều phải mua bảo hiểm sức khỏe.

Nhiều trường đại học ở Mỹ có các trung tâm y tế, trong đó có bác sĩ và y tá chuyên chăm lo những vấn đề sức khỏe thông thường cho sinh viên. Chẳng hạn như sinh viên của University of Michigan ở thành phố Ann Arbor có thể đến trung tâm y tế của trường để được chữa trị những chứng bệnh thông thường. Tuy nhiên, trường này cũng yêu cầu sinh viên tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe do trường này cung cấp để có thể chi trả cho những dịch vụ y tế khác. Lệ phí mà sinh viên ở đây phải trả cho chương trình bảo hiểm sức khỏe của trường là vào khoảng 1.300 USD/năm. Thông thường, những chương trình bảo hiểm sức khỏe này chỉ bao gồm những dịch vụ ở bệnh viện, phòng cấp cứu và khám bác sĩ, còn các phí tổn khác như tiền chữa răng hay mua kính cận thị thì sinh viên phải tự trả lấy.

Theo những số liệu của một tổ chức bất vụ lợi ở Mỹ có tên là Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, hơn hai phần ba trong số khoảng nửa triệu sinh viên quốc tế ở Mỹ phải dùng tiền của chính mình hoặc của gia đình để đài thọ cho phí tổn học đại học. Vì ở Mỹ có rất ít các khoản trợ cấp tài chính dành cho sinh viên ngoại quốc.

Các sinh viên quốc tế theo học những chương trình bậc cao học hay tiến sĩ có nhiều cơ hội nhận được trợ cấp tài chính hơn so với sinh viên bậc cử nhân, nhưng các khoản trợ cấp này cũng rất hạn chế. Hầu hết những khoản trợ cấp tài chính của chính phủ hoặc của tư nhân chỉ dành cho những người có quốc tịch Mỹ.

Mặc dầu vậy, trường hợp có ý định sang Mỹ du học mà không đủ khả năng tự đài thọ phí tổn, các bạn có thể tìm hiểu xem ở trong nước có những nguồn tài trợ nào của chính phủ hoặc của tư nhân hay không. Các bạn cũng có thể liên lạc với Đại sứ quán Mỹ (website http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/) hoặc với văn phòng của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ ở Việt Nam để dò hỏi về những chương trình cấp phát học bổng của chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm được một danh sách các trường đại học ở Mỹ có cung cấp học bổng cho sinh viên ngoại quốc bằng cách truy cập website www.edupass.org. Website này cũng có thông tin về những nơi mà các bạn có thể nộp đơn để xin học bổng hoặc vay tiền để học đại học ở Mỹ.

Lưu ý các bạn là đừng bao giờ nộp bất cứ một khoản tiền nào khi các bạn nộp đơn xin học bổng. Lí do là vì theo luật lệ hiện hành ở Mỹ, việc đòi lệ phí như thế là bất hợp pháp.

BÌNH AN tổng hợp