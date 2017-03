Xổ số học đường...

Năm hết, tết đến, số giáo viên tự làm giàu cho mình bằng cách dạy thêm với thu nhập hàng chục triệu/tháng không nhiều so với lực lượng giáo viên không sống nổi với đồng lương. Tết, họ thật sự chạnh lòng với mức tiền thưởng có khi là… bịch mứt, bịch hạt dưa! Và, ngành giáo dục quận 3, quận 8, quận 5… đã tổ chức những hội chợ mùa xuân thật ý nghĩa. Ở đó, thầy - trò có thể bày bán - thậm chí bán đấu giá những sản phẩm do chính tay mình làm ra để thu về món tiền nho nhỏ, giúp những giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được cái tết tươm tất. Chính từ hoạt động này, học sinh được giáo dục giá trị đích thực của việc làm có ích, biết cách san sẻ yêu thương với các bạn kém may mắn hơn mình.

2. Tuy nhiên, có một vài trường lại có cách làm khác “gọn, nhẹ” hơn. Hiệu trưởng một trường tiểu học cho biết: Nhà trường tự gây quỹ bằng cách tổ chức chương trình xổ số thông qua ban đại diện phụ huynh. Phụ huynh sẽ mua vé số cho con em mình tham gia chương trình sổ xố vui xuân, có giải thưởng hẳn hoi. Trong đó, giải đặc biệt trị giá hơn 1 triệu đồng. Với số lượng 4.000 vé (5.000 đồng/vé), số tiền thu được dự kiến sẽ là 20 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí in ấn, giải thưởng khoảng 5 triệu đồng, số tiền còn lại khoảng 15 triệu đồng sẽ được nhà trường gửi cho Hội Chữ thập đỏ quận (cùng với một trường bạn) để xây một căn nhà tình thương cho người nghèo. Nhiều phụ huynh góp ý với nhà trường là cách làm này không sai nhưng không mang lại ý nghĩa giáo dục học sinh. Trò chơi sổ xố không phù hợp với lứa tuổi của các em và các em không có được cảm giác san sẻ với chính những người bạn học cùng lớp, cùng trường với mình! Mặt khác, chuyện xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa đã có các doanh nghiệp, tổ chức xã hội khác chăm lo, đóng góp, có nhất thiết huy động cả đóng góp của các em học sinh tiểu học?

Nên chăng, Sở GD&ĐT TP.HCM, các phòng giáo dục, các trường nên nhân rộng mô hình “Hội chợ mùa xuân” như ngành mầm non một số quận đã làm, vừa tạo sân chơi cho các bé, vừa san sẻ chút yêu thương với những giáo viên và học sinh khó khăn. Đây cũng là cách để giúp học sinh hiểu hơn ý nghĩa “lá lành đùm lá rách”.

