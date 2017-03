Xôn xao tin nữ SV bị hãm hại ở Ký túc xá

Một SV nữ học năm 2, khoa Đông Phương, Đại học KHXHNV TP.HCM cho biết: “Từ khi KTX được đưa vào xây dựng, mở rộng thêm khu ở cho SV, tình hình trở nên khá phức tạp bởi số công nhân vào ra làm việc bất thường, chứ bình thường an ninh tại KTX luôn được đảm bảo khá tốt. Em nghe nói vụ việc xảy ra ở dãy nhà A16, cách đây hơn 2 tuần. Sau đó, SV bọn em còn phát hiện thấy có một vết máu tại khu đất sát nhà A8 nữa…”.

Khu nhà A12 KTX ĐHQG TP.HCM, một trong những khu nhà mà SV cũng cho rằng là nơi xảy ra vụ nữ SV bị hãm hại (ảnh: Phan Cường)

Cũng đồng tình như vậy, T.T.A (sinh viên năm nhất – Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) cho rằng: "Kể từ khi có sự xuất hiện của các công nhân xây dựng, các vụ việc SV bị mất trộm cũng tăng, an ninh không được đảm bảo như trước".

Để tìm hiểu câu trả lời chính xác, chiều 7/6, phóng viên VTC News có buổi làm việc với anh Trần Thanh An (Giám đốc Trung tâm Quản lý KTX – Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng một số Trưởng phòng ban có liên quan xung quanh các phản ánh của SV trong thời gian gần đây.

Trước tiên, khẳng định chắc chắn với chúng tôi, anh An cho biết: “Chắc chắn không thể có chuyện nữ sinh bị cưỡng bức một cách kinh khủng như vậy xảy ra tại khuôn viên KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. Chúng tôi có thể đảm bảo được điều này”.

Anh An đánh giá đây chỉ là một tin đồn thất thiệt từ bên ngoài lan truyền vào giới SV hiện đang sống tại khu KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. “3 năm vừa qua, năm nào cứ đến mùa thi hết học kỳ, hay đến đợt tuyển sinh, chúng tôi cũng phải đối mặt với những tin đồn giống kiểu như vậy”, người đứng đầu KTX Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết.

Buổi làm việc giữa PV và Ban GĐ Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP.HCM vào chiều 7/6 (ảnh: Phan Cường)

Với lực lượng bảo vệ dày đặc, thường xuyên đi tuần tra chặt chẽ, mỗi khu nhà ở đều có một trưởng nhà chăm sóc các SV rất kĩ, đèn chiếu sáng luôn mở rất sáng vào buổi tối, “nên tất cả mọi biến động của các em chúng tôi đều phải nắm biết được hết”, anh An nói

Trả lời câu hỏi của PV về số lượng công nhân đang tiến hành thi công xây dựng trong khuôn viên KTX, GĐ Trung tâm Quản lý KTX giải thích: “Toàn bộ số công nhân này chúng tôi đã có yêu cầu các chủ thầu phải tiến hành đăng kí tạm trú với UBND xã Đông Hòa để cơ quan quản lý địa phương nắm bắt. Lực lượng Công an xã Đông Hòa cũng như Công an huyện Dĩ An – tỉnh Bình Dương thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra, kiểm soát khu vực này, nên an ninh luôn được đảm bảo".

Về nạn mất cắp trong khu KTX mà SV phản ánh, đại diện Trung tâm Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM trả lời: “Các vụ mất trộm, cắp trong các phòng ở của SV là có thật. Thế nhưng, khi chúng tôi điều tra, phát hiện thủ phạm gây ra đều xuất phát từ các em SV sống trong cùng phòng với nhau, rất ít vụ do các SV hay người ngoài vào KTX gây nên. Tất cả các vụ việc khi SV trình báo lên, chúng tôi bằng mọi cách cố gắng điều tra, tìm lại…”

“Tất cả các SV trước khi bước vào cuộc sống SV tại khu KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đều được phát một cuốn cẩm nang “Những điều cần biết”. Trong cuốn cẩm nang đó, và cả trong các bảng thông tin đặt ở mỗi khu nhà ở của SV đều thông báo rất rộng rãi số điện thoại “nóng” của bảo vệ trực cổng, trưởng khu nhà ở và nhất là số điện thoại của GĐ Trung tâm, nên tôi cho rằng rất khó có các chuyện “động trời” xảy ra tại đây", anh An nhấn mạnh.

Theo Việt Dũng (VTC)