Xử lý dứt điểm vụ việc Trường Mầm non Chú Ếch Con

Ngày 10-9, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho hay TP vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát, nghiên cứu các giải pháp quản lý trường mầm non, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự như vụ việc của Trường Mầm non Chú Ếch Con vừa qua.

Theo báo cáo của UBND quận Hải Châu, tính đến ngày 27-8, tình hình giáo viên và học sinh Trường Mầm non tư thục Chú Ếch Con tại địa chỉ 55 Lê Văn Đức cơ bản đã ổn định. Trong đó, 156 trẻ của nhà trường đã được chuyển đến học tập tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ; bốn trẻ chưa ra lớp.

16 giáo viên đã chuyển công tác đến các trường trên địa bàn hai quận nêu trên và năm giáo viên chưa ra lớp. Quận sẽ tiếp tục tổ chức họp và chỉ đạo các trường trên địa bàn rà soát đội ngũ để tiếp nhận năm giáo viên chưa ra lớp nếu có yêu cầu.

Cạnh đó, quận cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương liên quan trên địa bàn tham mưu rút giấy phép hoạt động của Trường Mầm non tư thục Chú Ếch Con trước thời điểm khai giảng năm học mới 2018-2019.



Ngày 20-8, phụ huynh đưa trẻ đến trường thì thấy Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Lê Văn Đức đóng cổng, treo biển bán nhà. Ảnh: BV

Như PLO đã đưa tin, ngày 20-8, phụ huynh đưa con đến học tại Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Lê Văn Đức (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì phát hiện trường đóng cổng, treo biển bán nhà.

Sau đó, phụ huynh nhận được thông báo của nhà trường về việc nhà trường sẽ tạm ngưng việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ ngày 21-8 vì có vấn đề với chủ đầu tư.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT quận Hải Châu đã kịp thời phối hợp với các trường mầm non trên địa bàn quận để hỗ trợ phụ huynh ổn định nơi học tập cho trẻ.

Được biết Trường Mầm non Chú Ếch Con cơ sở Lê Văn Đức nằm trong hệ thống Trường Mầm non Chú Ếch Con thuộc Công ty Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao do bà Lê Thị Sen làm giám đốc. Trước đó, cơ sở tại Võ Chí Công (quận Cẩm Lệ) đã được chuyển nhượng cho người khác.