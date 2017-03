Xuân nhân ái chia sẻ yêu thương

Những ngày này, nhiều trường học tại TP.HCM đã tổ chức nhiều chương trình xuân ý nghĩa nhằm gây quỹ hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui tết. Chương trình Hội chợ mùa xuân lần 3 do ngành giáo dục mầm non quận 8 tổ chức tại Trường Mầm non 19/5 với sự tham gia của hàng trăm giáo viên thuộc 58 trường mầm non và nhóm lớp trong quận. Ngoài trưng bày 28 gian hàng thực phẩm, lưu niệm do chính các giáo viên tự tay làm nên, hội chợ còn đem bán đấu giá 48 bức tranh nghệ thuật của giáo viên thu được gần 40 triệu đồng. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó phòng Giáo dục quận 8, cho biết tổng số tiền ngày hội thu được từ bán hàng và các mạnh thường quân lên gần 125 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho 154 giáo viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nhâm Thìn với mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Các bé mầm non Trường Tuổi Thơ 7 (quận 3) rạng ngời trong tiết mục “Ngày tết quê em” tại ngày hội Xuân yêu thương. Ảnh: PHẠM ANH

Hàng ngàn trẻ mầm non, phụ huynh và giáo viên của 42 trường mầm non trong quận 3 cũng đã đến tham gia chương trình Xuân yêu thương do Phòng Giáo dục quận 3 tổ chức tại Trường Mầm non Tuổi thơ 7 cuối tuần qua. Tại đây, phụ huynh và các bé được tham gia các gian hàng trò chơi thú vị hoặc mua các sản phẩm từ các gian hàng ẩm thực, đồ lưu niệm do chính giáo viên làm nên. Ngoài ra, 220 bức tranh đẹp nhất do học sinh các trường mầm non trong quận vẽ cũng được bày bán trong ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó phòng Giáo dục phụ trách mầm non cho biết chương trình nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các trường trong quận, tạo sân chơi cho các bé. Ngày hội thu được hơn 50 triệu đồng và sẽ trao cho 65 giáo viên và 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Bà cũng cho biết thêm, tết năm nay, ngoài số tiền TP chăm lo cho mỗi giáo viên là 900.000 đồng, hơn 600 giáo viên mầm non trong quận sẽ được quận hỗ trợ thêm mỗi người 500.000 đồng.

Xuân về, nhiều giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ ấm lòng hơn trước những chăm lo thiết thực của ngành và xã hội.

PHẠM ANH