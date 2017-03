Xuất hiện Atlat Địa lý Việt Nam giả

Cuốn Atlat Địa lý Việt Nam in giả có những sai sót nghiêm trọng về nội dung địa lý và số liệu bản đồ như: Toàn bộ đường biên giới quốc gia ở tất cả các trang đều không giống với kí hiệu biên giới quốc gia ở trang kí hiệu chung; sai về cấp độ hành chính (thị xã, thành phố); vẽ thiếu ranh giới vùng tự nhiên ở trang 29 và sai về thang tầng mầu ở hầu hết các bản đồ; Tên tỉnh, thành phố bị in nhòe, lệch màu không giống với bảng ký hiệu chung; Vẽ sai đường ranh giới giữa Đắk Lắk và Đắk Nông; Khu vực Vịnh Bắc Bộ có các ký hiệu lạ…



Để những sai sót nghiêm trọng kể trên không làm ảnh hưởng tới kết quả học tập và kiểm tra của học sinh, Công ty CP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục đã có văn bản gửi tới các phòng GD trung học các sở GD-ĐT để phối hợp thông tin tới các trường, tới các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh học sinh biết và sử dụng đúng cuốn Atlat Địa lý Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản, phát hành.





Theo Hồng Hạnh (DT)