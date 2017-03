Xung quanh vụ trường ĐH Hoa Sen: Đại hội cổ đông bất thường có đúng luật?

Nhóm triệu tập ĐH cổ đông bất thường nói gì? Ngày 2-8, nhóm cổ đông chiếm trên 30% cổ phần Trường ĐH Hoa Sen đã triệu tập đại hội CĐ bất thường tại TP.HCM. Tại đại hội, ông Nguyễn Trung Đức, thành viên HĐQT ĐH Hoa Sen, người đại diện nhóm cổ đông triệu tập đại hội được bầu làm chủ tọa với hơn 98% cổ đông đồng ý. Trong phần báo cáo những sai phạm của HĐQT và hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, ông Đức cho rằng Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng đã gây thiệt hại nhiều chục tỉ đồng cho ĐH Hoa Sen, cho các cổ đông, làm giảm uy tín của ĐH Hoa Sen với phụ huynh, sinh viên. Theo báo cáo của ông Đức, ngày 22-11-2011, bà Phượng đã thành lập Công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn và Du lịch Vĩnh An, vốn điều lệ 1,2 tỉ đồng, trong đó phần vốn góp của bà Phượng là 25%. Sau đó Công ty Vĩnh An do bà Phượng làm giám đốc mở lớp đào tạo và thuê giảng viên không đúng tiêu chuẩn, thu học phí quá mức cho phép với chương trình Vatel (chương trình cử nhân quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế) khiến ĐH Hoa Sen bị thanh tra Bộ GD&ĐT ban hành quyết định xử phạt ngày 18-5-2012 vì tuyển sinh và mở lớp đào tạo khi chưa được Bộ cấp phép. Tiếp đến, ngày 21-4-2014 thanh tra Bộ GD& ĐT tiếp tục phạt Công ty Vĩnh An vì đã tiến hành giảng dạy chương trình Vatel trái với quy định pháp luật, hợp đồng với giảng viên không có chuyên môn. Về sai phạm học phí, Bộ GD&ĐT cho phép ĐH Hoa Sen liên kết đào tạo chương trình Vatel với mức học phí là 65 triệu đồng/năm/sinh viên nhưng Công ty Vĩnh An thu học phí và xuất hóa đơn cho người học là 78 triệu đồng/năm/sinh viên. Số tiền vượt quy định trong năm 2013 đến đầu năm 2014 là 1,56 tỉ đồng. Cũng theo ông Đức, Công ty Vĩnh An còn nhiều sai phạm về kế toán, tài chính, thuế và phát hành hóa đơn. Bản thân bà Phượng đã giấu doanh thu 119 tỉ đồng và nhiều sai phạm khác… Riêng chủ tịch HĐQT ĐH Hoa Sen, ông Trần Văn Tạo, bị tố thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thiếu trách nhiệm trong báo cáo tài chính, từ chối triệu tập đại hội cổ đông…