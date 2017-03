Yêu cầu dừng may đồng phục hơn nửa triệu đồng

Sở vừa chỉ đạo dừng may đồng phục ở Trường Tiểu học Văn Bình và yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Thường Tín báo cáo sự việc. Theo ông Thống, nếu đồng phục mà cho đăng ký, ai thích may áo, may quần đều được thì không còn gọi là đồng phục nữa. Điều này cũng làm tăng thêm sự phân biệt giàu nghèo, trái với quy định đảm bảo tính bình đẳng và tiết kiệm của Bộ. Ông Thống cũng cho hay Trường Tiểu học Văn Bình quyết định may đồng phục mới mà chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh toàn trường là sai; hơn nữa giá thành sản phẩm cũng không phù hợp với một địa phương thuần nông, còn nghèo như huyện Thường Tín.

Trước đó, người dân ba thôn Bình Vọng, Văn Giáp, Văn Hội (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã nhận được thông báo về việc quyết định thay đồng phục cho học sinh. Mức giá cho bộ quần áo mùa hè (váy áo với nữ) và áo vest cho mùa đông được nâng lên gần gấp đôi so với năm trước: lớp 1-2 giá 629.000 đồng, lớp 3 giá 661.000 đồng và lớp 4-5 giá 693.000 đồng.

V.THỊNH