Yêu cầu làm rõ vụ GV trường mầm non Sen Vàng đánh trẻ

Ngày 6-1, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra thông tin vụ bạo hành trẻ, xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trước đó, vào sáng 5-2, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài độ 2 phút ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non cầm dép đánh trẻ cùng nhiều lời lẽ chửi mắng nặng nề.

Clip được quay bằng điện thoại, ghi lại cảnh một cô giáo mặc áo in logo trường mầm non Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cầm dép đánh vào đầu một bé trai khoảng 2-3 tuổi do bé này đại tiện ra sàn . Sau đó, cô giáo nhiều lần quát mắng, tát học sinh này. Trong đoạn clip có thể thấy rõ giáo viên của trường đã liên tiếp quát mắng, véo tai, dùng dép đánh vào đầu trẻ, dùng nước lạnh vệ sinh cho trẻ...

Ở một góc khác, trong nhà vệ sinh, một bé trai đang được một nữ giáo viên dùng vòi nước xối thẳng vào người em sau khi cậu bé đi vệ sinh. Người này vừa rửa qua loa vừa buông lời chê bai, tỏ thái độ kinh hãi trước việc bé đi vệ sinh bẩn.

Gần hết clip, một em bé khác bị thầy giáo dùng đầu gối đá vào người và bị véo tái, trong khi em thì nước mắt giàn giụa. Có thể thấy trong suốt clip là những giọt nước mắt nức nở và ánh mắt sợ hãi của nhiều em học sinh nơi đây.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội, gây hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ.

Do vậy, Thứ trưởng Nghĩa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Yêu cầu Sở chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục. Đồng thời báo cáo kết quả sự việc về Bộ trước ngày 10-2.