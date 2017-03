Giao lưu trực tuyến cấp phép xây dựng tại TP.HCM

Nam Huynh Hai, huinhhainam@yahoo.com

Tôi xây nhà đúc 03 tầng trong một lô đất của một dự án, không xây đúng theo nhà mẫu của chủ dự án mà xây nhà lệch tầng và cốt nền cao hơn 20cm, ngoài ra không vi phạm gì khác. Tôi có bị cưỡng chế tháo dỡ hay không ?

Sở Xây Dựng: Do thông tin của bạn chưa đầy đủ nên chưa thể trả lời cụ thể. Bạn có thể tham khảo Quyết định 39 ngày 28-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 24 hướng dẫn thực hiện nghị định 23.