Giao lưu trực tuyến: Dùng điện thông minh để đừng 'cháy túi'

TP.HCM đang vào mùa mưa, xin ông cho biết các biện pháp an toàn điện cho người dân trong mùa mưa bão ?

Ông PHẠM QUỐC BẢO,Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) trả lời:

Để đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, Tổng công ty điện lực TP.HCM đã ban hành Cẩm nang sử dụng điện an toàn và đã phổ biến đến từng tổ dân phố, từng hộ khách hàng tiêu thụ điện. Trong đó, đề nghị bà con lưu ý một số giải pháp chính đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa như sau:

- Nên hạn chế ra đường nhằm tránh cây đổ, đường dây điện có thể bị đứt.

- Không chạm người vào cột điện, dây chằng cột điện, dây nối đất ở các cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao... để đề phòng điện giật do rò điện.