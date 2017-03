Giao lưu trực tuyến về công chứng, chứng thực hợp đồng nhà, đất

Ngay 24/4/2016 toi cung vo co toi Phong Cong chung so 1 TP.Ha Noi lap hop dong uy quyen de mua ban, tang cho can nha tai TP.HCM cho nguoi em trai toi la Nguyen Dang Hai. Thoi han uy quyen la 10 nam. Sau do em trai toi den phong cong chung so 2, Tp.HCM chung nhan doi voi phan cua ben duoc uy quyen. Nay do cong viec chung toi khong di dinh cu nuoc ngoai nua, chung toi muon huy bo hop dong neu tren. Vay theo quy dinh chung toi se thuc hien viec huy bo o to chuc cong chung nao? Xin cam on

Nguyen Hai Dang, 29 tuoi, Nhan vien