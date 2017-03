Giao lưu trực tuyến về Công chứng hợp đồng nhà, đất

Bà B sinh được 03 người con C D E. ông C có tài sản QSDĐ đã ươợc cấp giấy chứng nhận vào ngày 15/12/2000 với diện tích 500 m2 tại Đồng Xoài , Đến năm 2001 ông C chết, trước khi chết ông C không để lai di chúc và ông C có 2 con và vợ. Đến năm 2002 mẹ ông C chết. Vậy cho tôi hỏi thủ tục chia di sản thừa kế như thế nào. bà mẹ có được hưởng thừa kế không.tôi xin cảm ơn

nguyễn công hoàng, 28, VPCCBP