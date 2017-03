Giao lưu trực tuyến về Quyền sử dụng đất theo Hiến pháp 2013

Nam 1995,GD toi mua manh dat vuon tho cu o Ha noi va nam 2003 duoc cap so do co ghi la dat vuon,su dung lau dai.Nam 2014 toi lam thu tuc chuyen sang dat o va co quan chuc nang ra quyet dinh cho chuyen sang dat o voi muc thue phai nop la 100% muc chenh giua dat NN va dat o.Toi khong nhat tri va yeu cau huy QD do va co quan chuc nang da ra QD huy QD tren va yeu cau toi mang ho so dat den van phong dang ky dat dai de lam thu tuc chuyen tu dat o sang dat trong cay lau nam voi thoi han su dung 50 nam.Toi khong chap nhan lam theo su huong dan do va toi xin duoc su tu van cua cac nha chuyen mon ve van de nay!Xin cam on!

tran minh phu, ̉60 tuoi,to 58,p.dich vong,cau giay.lao dong tu do