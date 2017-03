Giao xe sai, công an huyện bị kiện đòi bồi thường

Theo đơn khởi kiện, vì mâu thuẫn trong kinh doanh nên ông Đ. đã tố giác bà H. trộm cắp chiếc xe công nông. Vì thế, ngày 24-8-2009, Công an huyện Hải Lăng đã đưa chiếc xe về công an tạm giữ. Tuy nhiên, sau gần hai tháng điều tra, công an huyện xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự, yêu cầu hai bên mang sự việc ra tòa giải quyết. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, công an lại giao chiếc xe cho ông Đ. quản lý, sử dụng nên bà H. đã kiện công an, đòi bồi thường như trên.

NG.LINH