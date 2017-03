Giật điện thoại đụng “hiệp sĩ”

(PL)- Ngày 2-9, Công an phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM) đã bàn giao hai đối tượng cướp giật tài sản là Phùng Tiểu Nhi (ngụ quận Tân Phú) và Trần An Thới (ngụ Đồng Nai) cho Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, 20 giờ ngày 1-9, nhóm “hiệp sĩ” gồm các anh Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Hữu Trọng và Nguyễn Trần Minh Dũng đang đi trên đường Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo qua nhiều quận. Khi đến cửa hàng bán điện thoại di động số 382 Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình), hai đối tượng phát hiện một khách hàng cầm chiếc điện thoại mới mua bước ra từ cửa hàng nên ép xe giật điện thoại. Các “hiệp sĩ” đã đuổi theo, khống chế hai kẻ cướp. Hai đối tượng cướp giật cùng tang vật được các “hiệp sĩ” bàn giao cho công an phường ngay trong đêm. H.NHI