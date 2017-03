Giật roi điện công an để đánh… công an

Theo công an TP Vũng Tàu, vào lúc 11 giờ ngày 16-12, Cường vào cà phê tại quán Gorden 3 thuộc phường 2, TP Vũng Tàu uống cà phê nhưng không mặc áo nên bị nhân viên nhắc nhở. Lập tức Cường cãi nhau với nhân viên và đập bể bàn kính, ly tách.

Khi lực lượng cảnh sát 113 đến can thiệp, đưa Cường về công an phường để lập biên bản, Cường giật cây roi điện của 1 chiến sĩ công an rồi đánh vào mặt 1 cán bộ công an phường.

Công an phường 2 cũng cho biết, Cường là đối tượng nghiện ma tuý đã đi cai nghiện nhiều lần.

Theo Ng. Bích (NLĐO)