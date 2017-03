Giết chết chồng rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

“Người chồng suốt ngày rượu chè bê tha, đánh đập vợ nhiều năm nay. Mặc dù gia đình đã được Công an xã và Hội Phụ nữ làm việc, giáo dục, động viên và bắt viết bản cam đoan, đêm qua lại xảy ra mâu thuẫn và hậu quả là người chồng bị chết” - ông Tuấn nói.

Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ sáng 13-7 tại nhà anh Nguyễn Văn Lại (thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn), hung thủ được xác định là chị Lâm Thị Ký, vợ anh Lại, đã dùng dùi đục đánh vỡ đầu chồng. Nạn nhân đã bị chết trên đường cấp cứu. Theo Công an xã Tượng Sơn, nguyên nhân được xác định do anh Nguyễn Văn Lại say xỉn, đánh đập vợ nên chị Ký trong lúc quá uất ức đã hạ sát chồng. Sau đó, chị Ký uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vụ việc được phát hiện khi hai con thức giấc phát hiện mẹ nằm dưới nền nhà, mồm phù bọt mép. Người dân đã kịp thời đưa chị Ký đi cấp cứu nay đã qua khỏi cơn nguy kịch. Còn anh Lại không qua khỏi. Hiện vụ án đang được công an huyện Nông Cống điều tra làm rõ.

