Giết người chỉ vì một tin nhắn

Trước đó, chiều 20-10, Khúc Thanh Liêm (ngụ quận Tân Bình) là người yêu của cháu Như nhắn tin vào máy điện thoại Như và kêu Như bằng “bạn”.

Cho rằng Liêm nhỏ tuổi mà xấc xược nên Như giấu dao trong người tìm Liêm nhằm hỏi tội.

Khi phát hiện Liêm gần ngã tư Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), Như đến gây sự đánh nhau. Bất ngờ Như rút dao trong người đâm vào đùi khiến Liêm bỏ chạy rồi gục ngã trước trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh.

Dù được lực lượng công an nhanh chóng đưa vào BV Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng do vết thương đứt động mạch, tĩnh mạch đùi trái và mất nhiều máu, Liêm đã tử vong. Sau khi gây án, được sự động viên của gia đình, Như đã đến Công an phường Hiệp Bình Chánh đầu thú.

Chiều cùng ngày, ông Huỳnh Văn, Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết đang tích cực truy tìm hai chị em Nguyễn Mỹ Phú (biệt danh “Tí”) và Nguyễn Thị Thủy Sơn (cùng trú thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh) để xử lý hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng 27-10, Sơn đang bán bánh mì trước cổng chợ Ga xã Vĩnh Thái, cùng lúc anh Võ Gia Minh Tuyết (trú thị xã Ninh Hòa) cũng đem bánh mì đến bán. Chị Sơn cự cãi với Tuyết vì sao bán bánh mì “phá giá” thì Sơn gọi điện thoại cho Phú đến “giải quyết”. Ngay khi thấy anh Tuyết, Phú liền vác mã tấu đuổi chém. Nạn nhân bỏ chạy thì bị vấp ngã nên bị Phú chém gần đứt lìa cánh tay trái. Gây án xong, Phú và Sơn đã bỏ trốn.

ĐĂNG LÊ - LÊ XUÂN