Giết người, chôn xác phi tang rồi báo công an

(PL)- Ngày 11-9, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bến Tre, cho biết công an tỉnh đã khám nghiệm tử thi bà Lê Thị Chót (60 tuổi, ngụ xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm) và tiến hành truy bắt nghi can đã giết bà Chót là Nguyễn Minh Châu, cư ngụ gần nhà nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, anh ruột của Châu là Nguyễn Hữu Danh trình báo vừa nhận được điện thoại của Châu cho biết chính Châu đã ra tay giết chết bà Chót vào ngày 10-9 rồi chôn sau nhà Châu. Sau đó anh Danh đã chỉ nơi chôn vàng và chôn xác bà Chót. Công an đã tiến hành đào bới thì phát hiện xác bà Chót cùng số vàng gồm sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 24K, một chiếc lắc năm chỉ vàng 24K, một đôi bông một chỉ vàng 24K, hai chiếc nhẫn một chỉ vàng 24K và năm chiếc vòng cimen 18K (chưa rõ trọng lượng). HOÀNG ANH