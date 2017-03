Giết người, cướp xe gần trụ sở công an quận

Hai nạn nhân là Lại Văn Nhơn (55 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) bị trọng thương và Võ Tấn Lộc (33 tuổi, ngụ quận 11) bị tử vong do bị đâm nhiều nhát.

Theo trình bày của anh Nhơn, vào 3 giờ ngày 23-5 có bốn thanh niên đến chung cư 312 (đường Lạc Long Quân, quận 11) yêu cầu anh và anh Lộc chở sang phường Tân Quý (quận Tân Phú). Khi đến trước số nhà 43/8 Đỗ Thừa Luông (phường Tân Quý), hai người lái xe ôm bị các đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào người rồi cướp xe. Anh Nhơn và anh Lộc chạy bộ đến Công an quận Tân Phú (cách đó 20 m) kêu cứu rồi gục ngã. Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy tìm bọn cướp. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, anh Lộc tử vong do vết thương quá nặng, riêng anh Nhơn vẫn đang được các bác sĩ theo dõi.

Theo anh Nhơn, trong số bốn đối tượng dùng dao tấn công, có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo carô đen, trắng, vàng; một đối tượng người cao to, còn hai tên còn lại không rõ nhân dạng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

L.NGUYỄN - Đ.LÊ