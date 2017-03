Giết người để cướp 300.000 đồng

Ông Hữu chưa kịp đưa tiền liền bị nhóm cướp dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó lục túi cướp 300.000 đồng. Ông Hữu được đưa đi cấp cứu ngay nhưng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Công an huyện Tây Sơn tổ chức truy bắt ba nghi can gồm Huỳnh Văn Lập, Nguyễn Ngọc Vương và Đinh Văn Vũ. Các đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ cướp khác. Trong đó có vụ chúng dùng dao đâm anh Trương Thường (thị xã An Nhơn) thủng tim để cướp một điện thoại di động.

N.THANH