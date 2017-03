Giết người từ tiếng nổ máy xe?

Ngày 21-2, nguồn tin từ Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết cơ quan này đã bắt giữ ba nghi can, trong đó có một người tên là Võ Hoàng Tân (17 tuổi), để điều tra về hành vi gây ra cái chết của nạn nhân Đỗ Như Cương (ngụ phường 3, quận Bình Thạnh).

Theo người thân của anh Cương, anh bị một nhóm người hành hung gây chấn thương não và nhiều vết thương khác ở khắp cơ thể. Vụ án xảy ra vào đêm 17-2, trên đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận.

Ghi nhận từ lời kể của một số nhân chứng, khoảng 23 giờ đêm 17-2, anh Cương chạy xe máy đến đường Trần Kế Xương tình cờ một người bạn gọi anh Cương lại hỏi chuyện. Trong lúc trò chuyện ven đường anh Cương không tắt máy xe. Lúc này có một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu gần đó, nghe tiếng máy nổ cùng đèn chói sáng từ xe của anh Cương cảm thấy khó chịu nên lên tiếng nhắc nhở. Từ đó, giữa hai bên mâu thuẫn lớn tiếng với nhau. Sau đó anh Cương đã bỏ đi về nhà cất xe máy, một lúc sau đi bộ quay trở lại chỗ cũ. Giữa anh Cương và nhóm thanh niên lúc nãy tiếp tục cự cãi và dẫn đến ẩu đả. Do yếu thế nên anh Cương bị nhóm đối thủ khống chế, một số giữ chặt tay chân, đồng thời một số còn lại thì dùng dao, gậy đánh chém tới tấp vào người nạn nhân. Có nhân chứng cho biết sau khi đánh chém anh Cương, nhóm thanh niên gây án tiếp tục ngồi nhậu với nhau.

Hiện trường nơi anh Cương bị đánh và chém đến tử vong. Ảnh: HT

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng nghiêm trọng, Công an phường 7, Công an quận Phú Nhuận đã xuống khám nghiệm hiện trường, tiến hành bắt giữ ba nghi can trực tiếp tham gia đánh chết anh Cương.

Chị TTTN là vợ của anh Cương cho biết do anh bị đau lưng nên buổi tối thường đi bộ trước khi ngủ. Vào đêm đó, sau khi anh Cương đi bộ ra khỏi nhà khoảng 30 phút thì chị N. nghe tin chồng bị đâm chết.

Phía gia đình anh Cương khẳng định khi đi bộ anh Cương không đem theo hung khí. Tuy nhiên, công an địa phương cho biết khi đi bộ quay lại hiện trường, anh Cương có cầm theo dao.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an quận Phú Nhuận mở rộng điều tra.

H.TUYẾT