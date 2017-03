Giết người vì bị… ở dơ

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h40' ngày 24/7. Anh Đào Hồng Dũng (23 tuổi) và ông Nguyễn Đức Sáu (61 tuổi) là hàng xóm, cùng ngụ tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Thường ngày anh Dũng đều qua nhà ông Sáu xin nước nóng. Ngày 24/7, anh Dũng cũng qua xin nước nóng thì xảy ra xích mích giữa 2 người và ông Sáu dùng dao đâm chết Dũng.

Theo lời khai của ông Sáu tại cơ quan điều tra thì ngày 24/7, khi Dũng sang xin nước nóng thấy người ông dơ bẩn nên cầm cây chỉ vào các chỗ dơ, không may trúng vào người ông Sáu làm đau nên ông kêu khóc, rên la. Thấy vậy, vợ ông Sáu từ trong nhà chạy ra ngoài tránh mặt. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân là vì mỗi lần có việc bực mình, ông Sáu đều quay sang… đánh vợ. Những lần như vậy, Dũng là người chạy qua nhà can ngăn giúp.

Tưởng chỉ có vậy thì thôi, không ngờ ông Sáu đột ngột rút dao từ trong người ra đâm 1 nhát vào ngực trái của Dũng gây thủng tim. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Dũng đã tử vong tại bệnh viện huyện Châu Thành.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn nhưng bị lực lượng Công an xã Thái Bình truy tìm và tóm gọn. Khi bị bắt, ông Sáu vẫn còn thủ trong người 1 con dao và 1 cây kéo. Hiện Công an xã Thái Bình đã bàn giao lại đối tượng này cho Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý.

Theo Tuyết Nhung – Tùng Nguyên (Dân trí)