Giết người vì bị từ chối gả con gái

(PL)- Ngày 3-3, Đại tá Lê Xuân Điệp, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Lưu (trú xã Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An), nghi can đâm chết ông Nguyễn Văn Oanh (trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành).

Đêm 2-3, Lưu đi đến nhà ông Oanh để ngỏ lời yêu chị Nguyễn Thị H. (con gái ông Oanh) và xin ông Oanh gả con gái cho Lưu. Ông Oanh không đồng ý gả con gái cho Lưu. Bị từ chối, Lưu rút dao mang sẵn trong người đâm ông Oanh đang nằm trên giường. Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Oanh đã tử vong. Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu khai nhận vì ức chế việc ông Oanh không gả con gái cho Lưu nên đã tức giận. Hiện Công an huyện Yên Thành đã thu giữ được con dao của Lưu dùng gây án. Đ.LAM