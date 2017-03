Giết người vì cái nhìn

1h sáng 5-1-2010, anh Vũ Việt Thành, SN 1986, ở thôn Trung Màu 1, xã Trung Màu, huyện Gia Lâm (Hà Nội), đi sinh nhật một người bạn về tới khu phố 3 - Vĩnh Kiều cùng 4 người bạn là các anh Khoa, Dũng, Tú và Tạ Đình Núi, SN 1986, trú tại thôn Trung Màu 3, vào quán chị Nguyễn Thị Toàn ăn đêm. Khi vào quán, nhóm của anh Thành thấy một nhóm thanh niên khác, trong đó có một cô gái đang ngồi ăn tại đây.

Do nhóm của anh Thành nhìn cô gái nên đã xảy ra lời qua tiếng lại giữa hai nhóm. 15 phút sau khi nhóm thanh niên kia rời quán ăn, nhóm của anh Thành cũng đứng lên ra về. Tuy nhiên, khi anh Thành đang thanh toán tiền, bỗng thấy hai đối tượng, trong đó có một người trong nhóm lúc trước cầm dao xông vào nhằm mình chém tới tấp. Mặc dù được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, 4h sáng cùng ngày anh Thành đã tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện các biện pháp điều tra, nhằm làm rõ hung thủ. Sau khi nghiên cứu, sàng lọc lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an đã tập trung điều tra vào các đối tượng lang thang, tụ tập và xuất hiện ở địa bàn xảy ra vụ án vào rạng sáng 5-1-2010.

Qua công tác điều tra, các chiến sỹ công an đã xác định, nhóm ngồi ăn đêm tại quán chị Toàn và có lời qua tiếng lại với nhóm anh Thành gồm các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, SN 1987; Nguyễn Văn Hiếu SN 1989, trú tại Tiêu Thượng, Tương Giang; Phạm Việt Cường, SN 1991, trú tại Minh Khai, Đông Ngàn, cùng ở thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh và Nguyễn Thị Hiền, SN 1990, trú tại Hiệp Hòa - Bắc Giang. Các đối tượng này đa số không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang tụ tập chơi bời lêu lổng.

Phân tích lời khai của các đối tượng và nhân chứng, cơ quan công an xác định thủ phạm chính trong vụ án là Nguyễn Đình Tuân. Được sự động viên của cơ quan công an và gia đình, Nguyễn Đình Tuân đã đến trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú. Biết không thể trốn thoát, đối tượng Nguyễn Văn Sơn cũng theo gót đồng bọn đến Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Hà Trang (ANTĐ)