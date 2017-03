Giết người vì giành hát karaoke

Trước đó, chiều 14-10, tại quán cà phê Ngọc Yến, nhóm Thọ, Hậu gây chuyện và đánh nhau với bốn thanh niên khác, trong đó có Nguyễn Đình Tường. Thọ đã dùng dao đâm Tường bị thương và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Bước đầu Thọ, Hậu khai do quán cà phê Ngọc Yến khuyến mãi hát karaoke miễn phí. Cả hai nhóm cùng tranh giành hát nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng trên.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bảy bị can gồm Nguyễn Thành Phúc, Vũ Xuân Thông; Đặng Quốc Lâm, Lương Thanh Thịnh, Đoàn An Khang, Phạm Hữu Nghĩa và Đoàn Phúc Hậu (cùng ngụ thị xã Bình Long) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 11-10, tại tiệc sinh nhật ở quán karaoke Ngọc Ngân, Hậu cãi nhau với Nguyễn Bình An (ngụ huyện Hớn Quản). Do bị An dùng ghế đánh vào đầu nên Hậu chạy về gọi người đến đánh lại. Khi An vừa ra khỏi quán karaoke chạy xe tới QL13 thì nhóm của Hậu đã ập vào đánh hội đồng. Hậu đã dùng dao đâm vào lưng khiến An tử vong tại chỗ. Ngay trong đêm, Công an thị xã Bình Long truy bắt được Phúc, Lâm, Thịnh, Khang, Nghĩa. Riêng Hậu, Thông trốn cho đến ngày 14-10 thì bị Công an thị xã Bình Long bắt.

N.THANH - H.NHI