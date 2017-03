Giết người vì nghi bị “luộc” phụ tùng xe

Chiều 6-9, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận 1 điều tra làm rõ vụ trọng án làm hai người chết và hai người bị thương xảy ra vào trưa cùng ngày tại đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Hai anh em cùng gây án

Liên quan đến vụ án này, Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Hoàn Vũ (ngụ quận 1). Vũ cũng bị thương tích nhẹ sau vụ hỗn chiến kinh hoàng trên và lập tức bị công an bắt giữ. Hai người tử vong được xác định là Nguyễn Hoàn Phúc (tự Mèo, em ruột của Vũ) và Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, quê Long An). Còn người bị thương tích, đang cấp cứu tại BV Sài Gòn hiện đã qua cơn nguy kịch là Lâm Trí (chồng của Huyền).

Theo thông tin ban đầu, Trí và anh em Phúc - Vũ cùng cư ngụ tại chung cư Lê Lai (phường Bến Thành, quận 1). Cả Phúc lẫn Trí từng có tiền án. Mãn hạn tù, Phúc làm công việc giữ xe tại chung cư Lê Lai, còn Trí về Bình Dương tìm kế sinh nhai. Cách đây bốn tháng Trí và Huyền tổ chức đám cưới. Vào thời điểm xảy ra án mạng, Trí dẫn vợ đến UBND phường Bến Thành làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Được biết, trước đó Phúc có nhờ Trí giới thiệu một người để Phúc cầm cố xe máy. Gần đây, khi chuộc lại xe, Phúc phát hiện xe bị đổi phụ tùng nên nhiều lần gọi điện thoại cho Trí truy hỏi. Mặc dù Trí khẳng định không liên quan nhưng Phúc vẫn đe dọa và tuyên bố sẽ “xử” Trí. Sáng 6-9, biết Trí và Huyền sẽ từ Bình Dương về phường làm thủ tục đăng ký kết hôn nên Phúc thủ dao Thái Lan trong người và rủ Vũ truy sát vợ chồng Trí.

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường và một số tang vật vụ án được thu giữ. Ảnh: XUÂN NGỌC

Nhát dao oan nghiệt

Khoảng 11 giờ cùng ngày, anh em Phúc - Vũ điều khiển xe máy bám theo vợ chồng Trí - Huyền đến đường Lê Lai, hướng từ đường Cống Quỳnh về chợ Bến Thành. Đến trước nhà 174 Lê Lai, Vũ ép xe Trí vào lề, Phúc rút dao nhảy xuống tấn công, đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, tay Trí. Thấy chồng bị đâm, Huyền nhào tới ôm chồng và lãnh trọn nhát dao vào lưng, gục ngã xuống đường. Tuy bị thương, Trí vẫn tước được dao của Phúc rồi tấn công lại Phúc. Phúc bị trúng một nhát ở ngực té xuống, nằm bất động dưới đường. Vũ đang dùng gậy tấn công vợ chồng Trí, phát hiện em trai bị đâm liền lập tức đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tắt thở khi vừa đến cổng bệnh viện. Vợ chồng Trí - Huyền cũng được lực lượng thanh niên xung phong đang chốt trực tại Công viên 23-9 gần đó đưa đi cấp cứu nhưng Huyền cũng tử vong sau đó.

Bước đầu Vũ đã khai báo với những tình tiết như nói trên. Hiện vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

XUÂN NGỌC - TUYẾT KHUÊ