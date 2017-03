Giết người vì nợ 100.000 đồng

(PL)- Chiều 14-2, ông Phạm Thế Đào, Trưởng Công an xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An), cho biết Cao Văn Công (trú xóm 7, xã Nam Anh) đã đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn đầu thú về hành vi giết người.

Công làm nghề nuôi bò đực giống phối giống bò cái với giá mỗi lần phối giống là 100.000 đồng. Trưa 4-2, Công gặp anh Nguyễn Kim Tuấn (trú xóm 6, xã Nam Anh) đang ngồi quán uống rượu. Công đòi anh Tuấn 100.000 đồng tiền phối giống cho bò cái anh Tuấn nuôi. Tuy nhiên, anh Tuấn nói thụ tinh không có kết quả nên không trả tiền dẫn đến hai bên cự cãi, xô xát nhau. Công ra sau quán nhậu lấy dao của chủ quán bất ngờ đâm vào ngực anh Tuấn khiến anh gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Công vứt dao bỏ trốn. ĐẮC LAM