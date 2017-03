Giết sinh viên, cướp xe

(PL)- Ngày 5-9, Công an huyện Cần Giờ, TP.HCM đã bàn giao nghi can Ngô Tấn Hùng (ngụ quận 6, TP.HCM) cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản.

Ngày 2-9, Hùng cùng nhóm bạn đi chơi lễ. Khi đi về, đến đường Rừng Sác (thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) thì xe của Hùng bị hư nên Hùng bực tức chửi thề. Tình cờ anh Trần Vạn Trí Thức, sinh viên của Trường Trung học Cảnh sát Nhân dân II, chạy xe máy ngang qua tưởng lầm Hùng chửi mình nên quay lại hỏi. Sau đó Hùng cùng nhóm bạn bỏ chạy về hướng phà Bình Khánh, anh Thức đuổi theo chặn đầu xe Hùng. Bất thình lình Hùng xuống xe rút dao bấm trong người đâm anh Thức nhiều nhát khiến anh gục tại chỗ. Sau khi gây án, Hùng lấy xe máy của anh Thức giao cho bạn gái là Lâm Hồng Tuyền (cùng ngụ quận 6) điều khiển để cùng bỏ trốn. Qua truy xét, Công an huyện Cần Giờ bắt giữ Hùng cùng với chiếc xe máy. TUYẾT KHUÊ